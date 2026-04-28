To najlepsze uzdrowiska w Małopolsce według AI. Warto je odwiedzić w majówkę! [GALERIA]

Krystian Janik
2026-04-28 9:34

Małopolska kusi nie tylko zabytkami i górskimi szlakami, ale także bogactwem uzdrowisk, które od pokoleń pomagają odzyskać siły i zdrowie. Poznaj pięć wyjątkowych miejsc, gdzie natura łączy się z tradycją leczniczą, oferując unikalne walory dla ciała i ducha. Wyboru najlepszych uzdrowisk w województwie małopolskim dokonała AI. Zdjęcia wszystkich wskazanych przez sztuczną inteligencję ośrodków znajdziecie w dołączonej do materiału galerii.

Majówka 2026. Sztuczna inteligencja wybrała najlepsze uzdrowiska w Małopolsce

W poszukiwaniu regeneracji, poprawy kondycji czy ulgi w dolegliwościach, coraz chętniej zwracamy się ku darom natury. Małopolska, dzięki swoim specyficznym warunkom geologicznym i klimatycznym, obfituje w miejscowości uzdrowiskowe o ugruntowanej renomie. Wykorzystują one lecznicze właściwości wód mineralnych, borowin oraz unikalny mikroklimat, tworząc idealne warunki do kuracji i wypoczynku. Przedstawiamy pięć perełek małopolskich uzdrowisk, które warto odwiedzić. Wyboru najlepszych uzdrowisk w Małopolsce dokonała sztuczna inteligencja.

Polecany artykuł:

AI wybrała najpiękniejsze miejscowości nad jeziorami w Małopolsce. Musisz je zo…

Najlepsze uzdrowiska w Małopolsce według AI

  • Krynica-Zdrój. Nazywana „Perłą Polskich Uzdrowisk”, słynie z unikalnych wód leczniczych (m.in. Zuber, Jan, Słotwinka), licznych pijalni i sanatoriów. Jej walorami są też Góra Parkowa z kolejką szynową, Jaworzyna Krynicka z koleją gondolową, malowniczy deptak oraz bogata oferta kulturalna, w tym Festiwal im. Jana Kiepury. To doskonałe miejsce do leczenia chorób układu pokarmowego i moczowego.
  • Szczawnica. Położona malowniczo u stóp Pienin, nad Dunajcem. Głównym atutem są szczawy alkaliczno-słone (np. Jan, Stefan, Józefina), wykorzystywane w leczeniu schorzeń dróg oddechowych i alergii. Bliskość Pienińskiego Parku Narodowego, możliwość spływu Dunajcem oraz liczne szlaki piesze i rowerowe (np. Droga Pienińska) czynią ją rajem dla aktywnych i ceniących piękne krajobrazy.
  • Rabka-Zdrój. Znana jako „Miasto Dzieci Świata”, specjalizuje się w leczeniu schorzeń u najmłodszych, zwłaszcza układu oddechowego, krążenia i alergii. Jej największe walory to korzystny mikroklimat, tężnia solankowa w Parku Zdrojowym oraz źródła wód leczniczych. Posiada bogatą infrastrukturę dla rodzin z dziećmi.
  • Muszyna. Dynamicznie rozwijające się uzdrowisko, które przyciąga nie tylko wodami mineralnymi (m.in. popularna Muszynianka), ale także pięknymi Ogrodami Sensorycznymi, Biblijnymi i Magicznym Ogrodem. Dodatkowym atutem są ruiny zamku oraz bliskość Popradzkiego Parku Krajobrazowego. Skuteczna w leczeniu chorób układu pokarmowego i oddechowego.
  • Wysowa-Zdrój. Kameralne uzdrowisko w sercu Beskidu Niskiego, cenione za spokój, czyste powietrze i piękne, leśne otoczenie. Słynie z wód mineralnych (np. Franciszek, Henryk, Józef II) dostępnych w pijalni w Parku Zdrojowym, skutecznych m.in. w chorobach układu pokarmowego i moczowego. Idealne miejsce dla osób szukających wyciszenia i kontaktu z naturą, z dala od tłumów.
