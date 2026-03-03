To perła Pienin. Tu zdrowie reperowali Sienkiewicz i Prus

Szczawnica: Ulubione miejsce wypoczynku Henryka Sienkiewicza i Bolesława Prusa

Usytuowana w malowniczej scenerii, na styku Pienin oraz Beskidu Sądeckiego, Szczawnica od ponad dwóch wieków magnetyzuje turystów i osoby pragnące podreperować zdrowie. To właśnie w tym miejscu regenerowali siły wybitni twórcy, tacy jak Bolesław Prus czy Henryk Sienkiewicz. Zarówno kuracjusze, jak i miłośnicy górskich panoram odnajdują tu idealne warunki do fizycznego oraz psychicznego wypoczynku.

Historia kurortu: Od Józefa Szalaya do profesora Józefa Dietla

Choć o leczniczych właściwościach tutejszych źródeł wiedziano wcześniej, prawdziwy rozkwit uzdrowiska datuje się na początek XIX stulecia. Przełom nastąpił w 1839 roku, gdy dobra przejął Józef Stefan Szalay, który poświęcił lata na tworzenie profesjonalnej bazy zabiegowej, wznosząc pijalnie wód i domy dla gości. Kluczową rolę odegrał również wizytujący miejscowość profesor Józef Dietl, dzięki któremu standardy leczenia dorównały europejskim kurortom.

Kolejne dziesięciolecia przynosiły rozwój infrastruktury i odkrycia nowych źródeł, co skutkowało rosnącą liczbą odwiedzających. Po II wojnie światowej obiekt przeszedł na własność państwa, funkcjonując jako sanatorium ukierunkowane głównie na schorzenia dróg oddechowych. Dopiero początek obecnego stulecia przyniósł zwrot, gdy spadkobiercy odzyskali majątek i rozpoczęli proces rewitalizacji. Właściciele przywracają miejscu dawny prestiż, bazując niezmiennie na terapeutycznej mocy lokalnych wód.

Sławni goście w Szczawnicy: Żeromski, Sienkiewicz i inni artyści

Już w XIX wieku Szczawnica cieszyła się mianem niezwykle modnego kierunku podróży, przyciągając elitę intelektualną i artystyczną tamtych czasów. Oprócz wspomnianych wcześniej osobistości literatury, jak Sienkiewicz i Prus, bywali tu także inni wielcy twórcy, w tym Stefan Żeromski. Artyści doceniali nie tylko zdrowotne walory kurortu, ale również kojącą atmosferę i inspirujące widoki.

Profil leczniczy uzdrowiska: choroby układu oddechowego i reumatyzm

Oferta medyczna Szczawnicy koncentruje się na kilku kluczowych obszarach zdrowotnych:

terapia schorzeń dróg oddechowych, w tym astmy i stanów przewlekłych,

leczenie problemów z układem ruchu, obejmujące reumatyzm oraz zwyrodnienia kręgosłupa i stawów,

pomoc w dolegliwościach o podłożu laryngologicznym.