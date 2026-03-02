Są wyniki prestiżowego rankingu. Oto najlepsza szkoła podstawowa w Małopolsce

Portal WaszaEdukacja.pl opublikował Ogólnopolski Ranking Szkół Podstawowych 2026, w którym przeanalizowano dane z ponad 9 tysięcy placówek publicznych i niepublicznych.

Ranking został stworzony w oparciu o wyniki egzaminu ósmoklasisty oraz sukcesy uczniów w ogólnopolskich olimpiadach przedmiotowych, na podstawie danych z CKE, OKE i MEN.

Autorzy podkreślają, że ranking jest obiektywnym narzędziem, ale przy wyborze szkoły należy brać pod uwagę również inne czynniki, takie jak atmosfera, bezpieczeństwo czy indywidualne potrzeby dziecka.

Ranking Szkół Podstawowych 2026. SP33 w Krakowie najlepszą podstawówką w Małopolsce

Portal WaszaEdukacja.pl zaprezentował najnowszy ranking szkół podstawowych. W ścisłej czołówce zestawienia znalazła się podstawówka z Krakowa. Została ona sklasyfikowana na czwartym miejscu w kraju, czyli tuż za podium. Chodzi o Szkołę Podstawową nr 33 im. Króla Stefana Batorego, która tym samym może poszczycić się mianem najlepszej podstawówki w województwie małopolskim. Wyżej w rankingu znalazły się dwie szkoły z Warszawy: SP nr 81 Fundacji Rodzice Dzieciom oraz Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 47 im. Roberta Schumana Fundacji Primus, a także białostocka Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi.

Jeśli chodzi o sam Kraków, to kolejne miejsca zajęły: Społeczna Szkoła Podstawowa nr 5 i Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej.

Jak powstał ranking?

Jak informuje portal WaszaEdukacja.pl, metodologia rankingu opiera się na twardych, oficjalnych danych, co gwarantuje jego obiektywność i wiarygodność. Podstawę do stworzenia zestawienia stanowiły wyniki egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego. Informacje te pochodzą bezpośrednio z instytucji państwowych, takich jak Centralna Komisja Egzaminacyjna i Okręgowe Komisje Egzaminacyjne. To jednak nie wszystko. Twórcy rankingu wzięli pod uwagę również sukcesy uczniów w ogólnopolskich olimpiadach przedmiotowych, których dane dostarczyło Ministerstwo Edukacji Narodowej. Takie podejście pozwala nie tylko ocenić, jak szkoła przygotowuje do obowiązkowego egzaminu, ale również sprawdzić, czy potrafi ona pracować z najzdolniejszymi uczniami i rozwijać ich ponadprzeciętne talenty.