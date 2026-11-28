Wisła Kraków - Motor Lublin 1:1 (0:0) (Youan 79' - Meyer 83')

Wisła Kraków: Łubik - Giger, Uryga, Grujcić, Krzyżanowski - Duda, Carbo, Duarte, Ertlthaler (57' Youan), Bożić (80' Kuziemka) - Rodado.

Motor Lublin: Tratnik - Lukoszek, Bartoš, Plavotić, Luberecki (71' Santos) - Bourhane, Simon, Rony Lopes (90+3' Posmyk) - Ndiaye, Ronaldo (86' Aiko), Czubak (71' Łęgowski).

Sędzia: Marcin Szczerbowicz (Olsztyn)

Widzów: 30351

Wisła i Motor chciały dobrze zakończyć listopad w PKO BP Ekstraklasie. Znając styl obu zespołów, spodziewaliśmy się dobrego meczu, obfitującego w wiele sytuacji podbramkowych. Pod znakiem zapytania stał występ snajpera gości, Karola Czubaka. Ostatecznie jeden z najlepszych polskich napastników ligi pojawił się w podstawowym składzie przyjezdnych.

Przed meczem minuta ciszy została poświęcona ofiarom zamachu terrorystycznego w Krakowie. Piłkarze mieli również pozasportowy, ważny cel - wsparcie kampanii Movember.

- Po spotkaniu wszystkie meczowe koszulki zawodników, którzy pojawią się na boisku, trafią na licytacje. Część środków z licytacji zostanie przekazana na rzecz Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie, by wesprzeć zakup pierwszego w Małopolsce systemu do biopsji fuzyjnej prostaty - poinformowali przedstawiciele Wisły Kraków w serwisie X (dawniej Twitter).

O pierwszej połowie można napisać tyle, że się odbyła. Wyróżnić można było uderzenia Christophera Simona i Angela Rodado, ale z oboma radzili sobie bramkarze. Zwłaszcza parada Marcela Łubika była gratką dla fotoreporterów. Najciekawszy moment zapewnił... wiatr, który wrzucił na boisko jedną z reklam. Dawid Krzyżanowski wspominał przed kamerami Canal+ Sport, że warunki atmosferyczne (-4 stopnie, silny wiatr) nie ułatwiały zadania piłkarzom, ale boczny obrońca nie zamierzał się nimi zasłaniać. Jeśli ktoś szukał pozytywów, to druga połowa po prostu musiała być lepsza.

Dwa nieuznane i dwa prawidłowe gole w Krakowie

W 67. minucie do siatki trafił Angel Rodado. Podawał mu rezerwowy Elie Youan. Niestety dla fanów gospodarzy, ten drugi był wcześniej na spalonym i gol nie mógł zostać uznany. Ofsajd uratował Simona, który zaliczył niepotrzebną stratę na własnej połowie. Z każdą kolejną minutą przewaga Wisły rosła. W 72. minucie w pole karne wpadł Frederico Duarte, ale jego uderzenie wybronił Gasper Tratnik.

Niewykorzystane sytuacje lubią się mścić. W 74. minucie do siatki gospodarzy trafił Rony Lopes, ale zespół "Białej Gwiazdy" uratował VAR. Sędziowie dostrzegli minimalnego spalonego, na którym znalazł się Jacques Mbaye Ndiaye, który podawał do Portugalczyka.

Uznanego gola doczekaliśmy się w minucie 79. Duarte kapitalnie zagrał na środek pola karnego do Youana, a ten ostatni fantastycznie złożył się do strzału. Tratnik był bezradny. Motor ruszył do odrabiania strat i w 83. minucie ponownie mieliśmy remis. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Lopesa atakował Paskal Meyer, piłka odbiła się od Alana Urygi i wylądowała w bramce Marcela Łubika.

Po 70. minucie oglądaliśmy bardzo ciekawy mecz. Motor został pierwszą drużyną, która w tym sezonie nie przegrała z Wisłą na jej terenie i jak mawia klasyk - "powinien szanować ten punkt". Już po ostatnim gwizdku Marcina Szczerbowicza, czerwoną kartkę obejrzał Marek Bartos, który nie pomoże drużynie w spotkaniu z Lechem Poznań.

Zapraszamy do obejrzenia galerii ze zdjęciami kibiców i zawodników z meczu Wisła Kraków - Motor Lublin!

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