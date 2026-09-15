Śmiertelny upadek w rejonie Zawratowej Turni

Do tragicznego wypadku doszło w rejonie Zawratowej Turni w Tatrach. Informację o zdarzeniu ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego otrzymali w godzinach przedpołudniowych.

O godzinie 11.27 do TOPR zgłosił się turysta, który szedł od strony Zmarzłego Stawu w kierunku Zawratu. Mężczyzna przekazał ratownikom, że był świadkiem upadku turysty z rejonu grani Zawratowej Turni.

Chodzi o grań prowadzącą od Mylnej Przełęczy w kierunku Zawratowej Turni. Według informacji przekazanych ratownikom człowiek spadł z dużej wysokości i znalazł się na piargach znajdujących się pod ścianą.

– Otrzymaliśmy informację od turysty, który podchodził od Zmarzłego Stawu w kierunku Zawratu, że widział upadek z rejonu grani Zawratowej Turni. To jest taka grań prowadząca od Mylnej Przełęczy właśnie na Zawratową Turnię. Z informacji wynikało, że człowiek spadł z dużej wysokości nie daje oznak życia – przekazał Mieczysław Ziach, ratownik dyżurny Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

19-latek spadł około 150 metrów

Na miejsce natychmiast skierowano ratowników. W akcji wykorzystano śmigłowiec TOPR. Po dotarciu do poszkodowanego ratownicy potwierdzili najtragiczniejszy scenariusz. Mężczyzna nie przeżył upadku. Jak ustalono, spadł z wysokości około 150 metrów.

Ratownicy TOPR stwierdzili jego zgon na miejscu. Pomimo podjętych działań nie było już możliwości uratowania 19-latka.

– Nasi ratownicy stwierdzili zgon – mówił Mieczysław Ziach, ratownik dyżurny TOPR.

Ciało młodego turysty zostało następnie przetransportowane śmigłowcem do Zakopanego.

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Młody turysta wędrował samotnie

Ofiarą tragicznego wypadku był 19-letni turysta z Polski. Mężczyzna wędrował po Tatrach samotnie.

Na razie nie są znane dokładne okoliczności, w jakich doszło do upadku. Wiadomo jedynie, że mężczyzna spadł z rejonu grani Zawratowej Turni i pokonał w powietrzu około 150 metrów, a następnie znalazł się na piargach pod ścianą.

Tragiczne zdarzenie po raz kolejny pokazuje, jak niebezpieczne mogą być wysokogórskie partie Tatr. W trudnym terenie nawet pozornie niewielki błąd może mieć dramatyczne konsekwencje.

Ratownicy TOPR regularnie apelują do turystów o rozsądne planowanie tras, dostosowanie ich do swoich umiejętności oraz zachowanie szczególnej ostrożności w eksponowanym terenie.