Tragedia w Tatrach. 19-letni turysta spadł ze 150 metrów. Nie było szans na ratunek

Martyna Urban
Martyna Urban
2026-09-15 15:43

Tragiczny finał górskiej wędrówki w Tatrach. 19-letni turysta z Polski zginął po upadku z wysokości około 150 metrów w rejonie Zawratowej Turni. Mężczyzna spadł na piargi pod ścianą. Ratownicy TOPR, którzy dotarli na miejsce, stwierdzili jego zgon. Młody turysta wędrował po górach samotnie.

Śmigłowiec TOPR lecący na tle zamglonych szczytów Tatr. O tragedii w górach przeczytasz na Eska Kraków.
Autor: Pexels.com zdj. ilustracyjne

Śmiertelny upadek w rejonie Zawratowej Turni

Do tragicznego wypadku doszło w rejonie Zawratowej Turni w Tatrach. Informację o zdarzeniu ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego otrzymali w godzinach przedpołudniowych.

O godzinie 11.27 do TOPR zgłosił się turysta, który szedł od strony Zmarzłego Stawu w kierunku Zawratu. Mężczyzna przekazał ratownikom, że był świadkiem upadku turysty z rejonu grani Zawratowej Turni.

Chodzi o grań prowadzącą od Mylnej Przełęczy w kierunku Zawratowej Turni. Według informacji przekazanych ratownikom człowiek spadł z dużej wysokości i znalazł się na piargach znajdujących się pod ścianą.

– Otrzymaliśmy informację od turysty, który podchodził od Zmarzłego Stawu w kierunku Zawratu, że widział upadek z rejonu grani Zawratowej Turni. To jest taka grań prowadząca od Mylnej Przełęczy właśnie na Zawratową Turnię. Z informacji wynikało, że człowiek spadł z dużej wysokości nie daje oznak życia – przekazał Mieczysław Ziach, ratownik dyżurny Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

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19-latek spadł około 150 metrów

Na miejsce natychmiast skierowano ratowników. W akcji wykorzystano śmigłowiec TOPR. Po dotarciu do poszkodowanego ratownicy potwierdzili najtragiczniejszy scenariusz. Mężczyzna nie przeżył upadku. Jak ustalono, spadł z wysokości około 150 metrów.

Ratownicy TOPR stwierdzili jego zgon na miejscu. Pomimo podjętych działań nie było już możliwości uratowania 19-latka.

– Nasi ratownicy stwierdzili zgon – mówił Mieczysław Ziach, ratownik dyżurny TOPR.

Ciało młodego turysty zostało następnie przetransportowane śmigłowcem do Zakopanego.

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Młody turysta wędrował samotnie

Ofiarą tragicznego wypadku był 19-letni turysta z Polski. Mężczyzna wędrował po Tatrach samotnie.

Na razie nie są znane dokładne okoliczności, w jakich doszło do upadku. Wiadomo jedynie, że mężczyzna spadł z rejonu grani Zawratowej Turni i pokonał w powietrzu około 150 metrów, a następnie znalazł się na piargach pod ścianą.

Tragiczne zdarzenie po raz kolejny pokazuje, jak niebezpieczne mogą być wysokogórskie partie Tatr. W trudnym terenie nawet pozornie niewielki błąd może mieć dramatyczne konsekwencje.

Ratownicy TOPR regularnie apelują do turystów o rozsądne planowanie tras, dostosowanie ich do swoich umiejętności oraz zachowanie szczególnej ostrożności w eksponowanym terenie.

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