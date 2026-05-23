Tragiczna śmierć podczas szkolenia. Jakub Brysz miał 35 lat

Jakub Brysz wstąpił w szeregi Policji 26 maja 2008 roku. Swoją karierę zaczynał w Komisariacie Policji w Zabierzowie, gdzie realizował zadania w ramach ogniwa patrolowo-interwencyjnego oraz referatu prewencji i ruchu drogowego. Z biegiem czasu przeniósł się do jednostek antyterrorystycznych, zdobywając stanowiska w Samodzielnym Pododdziale Antyterrorystycznym Policji w Krakowie.

Od początku 2012 roku funkcjonariusz był częścią Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji. Po paru miesiącach powrócił do SPAP w Krakowie, a w połowie 2015 roku został asystentem w zespole minersko-pirotechnicznym.

Przełożeni niezmiennie doceniali jego zaangażowanie. Zaznaczali, że zawsze wykazywał się zdyscyplinowaniem, pełną dyspozycyjnością oraz sumiennością w realizacji powierzonych mu zadań.

Dramatyczne zdarzenia rozegrały się 23 maja 2017 roku. Aspirant Jakub Brysz uczestniczył w zaawansowanym szkoleniu dla policjantów krakowskiego SPAP, które obejmowało prace podwodne. Podczas jednego z zanurzeń niespodziewanie zasłabł i stracił przytomność. Podjęta akcja ratunkowa nie przyniosła rezultatu i mężczyzna zmarł.

Choć od tej tragedii minęło już dziewięć lat, bliscy oraz koledzy ze służby wciąż pielęgnują pamięć o tragicznie zmarłym funkcjonariuszu.