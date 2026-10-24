Tragiczne zderzenie dostawczaka z busem! Nie żyje kobieta

Zdarzenie miało miejsce w sobotę, 24 października, w okolicach godziny 12:40 na terenie miejscowości Żurada pod Olkuszem. Pojazd dostawczy, prowadzony przez 60-letnią kobietę, zderzył się z busem, którym podróżowały łącznie cztery osoby.

Na miejsce błyskawicznie wezwano odpowiednie służby ratunkowe. Medycy natychmiast rozpoczęli dramatyczną walkę o to, by przywrócić funkcje życiowe kierującej dostawczakiem.

Busem podróżowały cztery osoby, natomiast samochodem dostawczym kierowała 60-letnia kobieta. Pomimo prowadzonej resuscytacji krążeniowo-oddechowej niestety jej życia nie udało się uratować. Pozostałe osoby poszkodowane zostały objęte opieką zespołów ratownictwa medycznego – przekazał kpt. Hubert Ciepły, rzecznik prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Wypadek w Żuradzie. Ponad dwudziestu strażaków w akcji

Operacja ratunkowa wymagała zaangażowania sporych sił. Przedstawiciel straży pożarnej przekazał, że w działaniach brało udział ponad dwudziestu strażaków oraz przedstawiciele innych służb.

Obecnie mundurowi z lokalnej komendy zajmują się szczegółowym wyjaśnianiem przyczyn i okoliczności tego tragicznego incydentu.

Zablokowana droga wojewódzka nr 791 w powiecie olkuskim

Bezpośrednio po fatalnym incydencie trasa wojewódzka nr 791 na wysokości Żurady została w pełni zamknięta dla ruchu pojazdów. Zmotoryzowani muszą przygotować się na spore komplikacje komunikacyjne i bezwzględnie stosować się do wytycznych wydawanych przez funkcjonariuszy zabezpieczających teren.