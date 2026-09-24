Tragiczny pożar. W zgliszczach przyczepy znaleziono zwęglone ciało

W czwartek, 24 września, krótko po godzinie 13:00, przy ulicy Oswalda Balzera w Zakopanem zapaliła się przyczepa kempingowa .

. Tragiczny bilans zdarzenia to jedna ofiara śmiertelna.

Obecnie zakopiańska policja, działając pod nadzorem miejscowej prokuratury, prowadzi intensywne śledztwo mające na celu ustalenie przyczyn pojawienia się ognia.

Tragiczny pożar przyczepy kempingowej pod Tatrami

Spokój czwartkowego (24 września) popołudnia w Zakopanem został dramatycznie zakłócony. Według informacji przekazanych przez miejscowe służby ratunkowe, zgłoszenie o pożarze wpłynęło niebawem po godzinie 13:00. Płomienie objęły przyczepę kempingową, która była pozostawiona przy ulicy Oswalda Balzera.

Osoby postronne, widząc unoszący się czarny dym i trawiący pojazd ogień, niezwłocznie wezwały pomoc. Na miejsce zdarzenia zadysponowano jednostki strażackie oraz funkcjonariuszy policji. Choć ratownicy szybko przystąpili do akcji gaśniczej, żywioł poczynił już nieodwracalne szkody. W doszczętnie spalonej przyczepie ujawniono zwłoki człowieka.

Prokuratorskie śledztwo w Zakopanem. Dlaczego doszło do tragedii?

Funkcjonariusze z zakopiańskiej Komendy Powiatowej Policji, ściśle współpracując z prokuratorem, przystąpili do wnikliwego badania miejsca tragedii. Przez długi czas policyjni technicy i śledczy gromadzili dowody, które mają pomóc w odtworzeniu przebiegu tragicznych wydarzeń i wskazaniu źródła pożaru. Tatrzańska policja lakonicznie poinformowała, że „na obecnym etapie ustaleń to jedyne informacje, jakie możemy teraz przekazać”. Teraz priorytetem jest identyfikacja zmarłej osoby oraz wykonanie badania sekcyjnego. Ponadto powołany zostanie specjalista z dziedziny pożarnictwa, którego ekspertyza będzie kluczowa dla zrozumienia, dlaczego doszło do zaprószenia ognia.

Należy pamiętać, że pożary pojazdów takich jak przyczepy kempingowe czy kampery są niezwykle gwałtowne. Wynika to z ich lekkiej konstrukcji i powszechnego stosowania łatwopalnych materiałów wewnątrz. Dodatkowym czynnikiem ryzyka jest częsta obecność butli gazowych oraz instalacji elektrycznych, których uszkodzenie może prowadzić do katastrofalnych w skutkach następstw.

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