Policjanci z Myślenic zatrzymali trzech mężczyzn, którzy przewozili trzy konie w nieodpowiednich warunkach, w samochodzie dostawczym o zbyt niskiej ładowności. Zwierzęta były stłoczone, a jednemu związano kopyta.

Sąd Rejonowy w Myślenicach skazał (14.09.2026r.) wszystkich trzech mężczyzn za znęcanie się nad zwierzętami, wymierzając im 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata. Konie zostały skonfiskowane na rzecz Skarbu Państwa.

Po interwencji policji, konie zostały bezpiecznie przetransportowane do stadniny w powiecie limanowskim, gdzie zapewniono im właściwą opiekę.

Trzy dorosłe konie przewożone w samochodzie dostawczym

W rejonie Myślenic zatrzymany do kontroli samochód dostawczy przewoził trzy dorosłe konie zimnokrwiste. Jak wynika z ustaleń funkcjonariuszy, łączna waga zwierząt mogła wynosić blisko 3 tony. Tymczasem dopuszczalna ładowność kontrolowanego pojazdu wynosiła zaledwie 460 kilogramów.

Zwierzęta były stłoczone na skrajnie małej przestrzeni, bez dostępu do wody, pożywienia oraz odpowiedniej wentylacji. W przedziale ładunkowym brakowało przegród i barierek bocznych, co stwarzało dla nich śmiertelne niebezpieczeństwo podczas jazdy. Co najbardziej przerażające, jeden z koni miał związane kopyta, co całkowicie uniemożliwiało mu utrzymanie równowagi i swobodne poruszanie się.

Mężczyźni podróżujący pojazdem okazali się obywatelami Rumunii, którzy prowadzili tam gospodarstwo. Do Polski przyjechali wyłącznie w celu zakupu koni, które zamierzali wywieźć za granicę. 38-letni kierowca oświadczył, że to on kupił zwierzęta, jednak nie posiadał przy sobie żadnej umowy ani dokumentów potwierdzających transakcję, w tym wymaganych elektronicznych świadectw zdrowia. Ze względu na realne ryzyko, że obcokrajowcy natychmiast opuszczą kraj, mundurowi podjęli decyzję o ich zatrzymaniu. Na miejsce wezwano specjalistyczny transport, a konie przewieziono do bezpiecznej stadniny na terenie powiatu limanowskiego.

Sąd podjął decyzję. Trzej mężczyźni skazani

Sprawa skandalicznego przewozu zwierząt szybko znalazła swój finał na sali sądowej. W poniedziałek, 14 września 2026 roku, Sąd Rejonowy w Myślenicach wydał wyrok. Wszyscy trzej mężczyźni zostali uznani za winnych tego, że działając wspólnie i w porozumieniu, dopuścili się przestępstwa, jakim jest znęcanie się nad zwierzętami.

Każdy z oskarżonych został skazany na 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres 2 lat. Co niezwykle ważne dla dobra uratowanych zwierząt, sąd orzekł również przepadek na rzecz Skarbu Państwa wszystkich trzech przewożonych zwierząt – dwóch klaczy oraz ogiera. Dzięki temu konie już nigdy nie wrócą w ręce swoich oprawców.

Sonda Czy kary za znęcanie się nad zwierzętami powinny być wyższe? Zdecydowanie tak Nie, te są wystarczające Nie mam zdania