Młodzi koszykarze z Europy zjadą do Krakowa! Szykuje się wyjątkowy turniej U-12

Ambitna wizja i międzynarodowa obsada

Organizatorzy nie ukrywają, że turniej ma być czymś więcej niż tylko kolejnym punktem w młodzieżowym kalendarzu. Ich celem jest stworzenie jednego z najmocniejszych wydarzeń dla tej kategorii wiekowej w Europie.

– Chcemy zbudować w Krakowie turniej, który z czasem będzie jednym z najmocniejszych wydarzeń dla tej kategorii wiekowej w naszej części Europy. Dlatego zależy nam na zapraszaniu klubów reprezentujących różne szkoły koszykówki – hiszpańską, litewską, czeską i oczywiście polską. Dla dzieci w tym wieku możliwość zmierzenia się z takim rywalem jest bezcenna. Można trenować przez wiele miesięcy, ale dopiero mecz z mocnym przeciwnikiem pokazuje, nad czym trzeba pracować i gdzie naprawdę jesteśmy – mówi Marcin Kękuś, prezes Stowarzyszenia Krakowska Koszykówka Młodzieżowa i twórca projektu Oknoplast Inter-Bud Kraków.

Wśród uczestników, oprócz gospodarzy Oknoplast Inter-Bud Kraków, znajdą się: CB L’Horta Godella z Hiszpanii, Sokol Horní Počernice z Czech, NKA Kaunas z Litwy oraz polskie zespoły UKS SP 27 Katowice i MMKS Junak Włocławek.

Prestiżowi uczestnicy i szansa na rewanż

Jednym z najciekawszych uczestników będzie CB L’Horta Godella. Hiszpański klub z regionu Walencji należy do uznanych ośrodków szkolenia młodzieży i regularnie rywalizuje na wysokim poziomie w tamtejszych rozgrywkach.

Mocną marką w szkoleniu młodzieży jest także NKA Kaunas. Litewska koszykówka od lat uchodzi za jedną z najlepszych szkół w Europie, dlatego konfrontacja z zespołem z Kowna może być dla młodych zawodników szczególnie wartościowa.

Ciekawie zapowiada się również ponowne spotkanie Oknoplastu z Sokolem Horní Počernice. Krakowianie niedawno mierzyli się z czeską drużyną podczas turnieju Tygr Cup, wygrywając 70:46. W Krakowie Czesi będą mieli więc okazję do rewanżu.

Rozwój zawodników priorytetem

Organizatorzy podkreślają, że trudne mecze są kluczowe dla rozwoju młodych koszykarzy.

– Nie chcemy chronić naszych zawodników przed trudnymi meczami. Wręcz przeciwnie. Im wcześniej nauczą się grać pod presją, przeciwko szybszym, silniejszym czy inaczej wyszkolonym rywalom, tym więcej na tym skorzystają. Naszym celem nie jest wyłącznie wygranie jednego turnieju. Chcemy wychowywać zawodników, którzy za kilka lat będą gotowi do poważnej koszykówki – dodaje Kękuś.

Więcej niż sport

Przez trzy dni w Krakowie młodzi koszykarze będą nie tylko walczyć o zwycięstwo i Puchar Prezesa INTER-BUD. Turniej ma być także okazją do poznania rówieśników z innych krajów i skonfrontowania różnych metod szkolenia.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Małopolskiego.

Międzynarodowy Turniej Młodzików U-12 zostanie rozegrany w Krakowie w dniach 18–20 września 2026 roku.