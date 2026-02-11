Tu w Małopolsce bezrobocie jest najwyższe. Jeden powiat mocno odstaje od reszty regionu

GUS podał nowe dane o bezrobociu w woj. małopolskim

Urząd Statystyczny w Krakowie opublikował komunikat dotyczący sytuacji społeczno-gospodarczej województwa małopolskiego w grudniu 2025 roku. Z danych wynika, że stopa bezrobocia rejestrowanego w regionie wyniosła 4,7 procent. Była ona wyższa niż miesiąc wcześniej oraz wyższa niż w analogicznym okresie 2024 roku.

W porównaniu z innymi województwami Małopolska nadal znajduje się w grupie regionów o relatywnie niskim poziomie bezrobocia. Jednocześnie raport pokazuje duże zróżnicowanie sytuacji na rynku pracy w poszczególnych powiatach.

Powiat dąbrowski na czele niechlubnego zestawienia

Najwyższą stopę bezrobocia w województwie małopolskim odnotowano w powiecie dąbrowskim. Na koniec grudnia 2025 roku wyniosła ona tam 12,0 procent. To ponad dwukrotnie więcej niż średnia dla całego województwa.

Dane pokazują, że powiat dąbrowski już rok wcześniej znajdował się na końcu zestawienia. W grudniu 2024 roku stopa bezrobocia wynosiła tam 11,3 procent, co oznacza wzrost w ujęciu rocznym. W ujęciu miesięcznym wskaźnik również był wyższy niż w listopadzie 2025 roku.

Kolejne powiaty powyżej średniej wojewódzkiej

Relatywnie wysoką stopę bezrobocia odnotowano także w innych częściach Małopolski. W powiecie tatrzańskim wskaźnik ten wyniósł 9,0 procent, a w powiecie nowosądeckim 8,2 procent. Oba powiaty znalazły się wyraźnie powyżej średniej dla województwa.

Zestawienie pokazuje, że w kilku powiatach stopa bezrobocia znacząco odbiega od poziomu notowanego w pozostałej części regionu. Różnice między najwyższym a najniższym wynikiem sięgają kilku punktów procentowych.

Najniższe bezrobocie w Krakowie i okolicach

Na przeciwległym biegunie znalazł się Kraków. Stolica Małopolski odnotowała najniższą stopę bezrobocia w województwie, która na koniec grudnia 2025 roku wyniosła 2,5 procent. Niskie wartości wskaźnika zanotowano również w powiecie bocheńskim, gdzie stopa bezrobocia ukształtowała się na poziomie 3,0 procent.

Dane pokazują, że duże miasta oraz wybrane powiaty sąsiadujące z Krakowem charakteryzują się niższym udziałem osób zarejestrowanych jako bezrobotne.

Więcej bezrobotnych i mniej ofert pracy

Według danych Urzędu Statystycznego, na koniec grudnia 2025 roku w województwie małopolskim zarejestrowanych było 69,3 tysiąca bezrobotnych. To o 8,7 tysiąca osób więcej niż rok wcześniej. W porównaniu z listopadem liczba bezrobotnych również wzrosła.

Jednocześnie zmniejszyła się liczba ofert pracy zgłoszonych do urzędów pracy. W grudniu na jedną ofertę przypadały średnio 23 osoby bezrobotne, podczas gdy miesiąc wcześniej było to 18 osób. Dane te pokazują aktualny obraz rynku pracy w regionie i różnice widoczne pomiędzy poszczególnymi powiatami Małopolski.

To miasto ma jeden z najpiękniejszych ratuszy w Małopolsce. Leży blisko najcieplejszego miejsca w województwie

16

Śnieżyce w Krakowie