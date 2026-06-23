Turyści wchodzili na Rysy w trakcie ulewy. Szokujące nagranie z Tatr trafiło do sieci

Nagranie z wejścia na Rysy oburzyło internautów. Turyści szli w deszczu

W internecie pojawił się film, który poruszył wielu miłośników gór. Jak informuje portal boop.pl, nagranie pokazuje turystów wspinających się na Rysy w czasie silnego deszczu. Autorzy wideo opatrzyli je wymownym komentarzem: „Najgłupsze, co można zrobić w górach, to lekceważyć pogodę”.

Na filmie widać, jak deszczówka spływa po szlaku niczym rwący strumień. W takich warunkach wystarczy jeden nieostrożny krok, by doszło do wypadku. Szczególnie groźne są fragmenty z łańcuchami, gdzie mokre skały i burzowa pogoda znacząco zwiększają ryzyko poślizgnięcia.

Ratownicy TOPR i GOPR przypominają o błyskawicznych zmianach pogody w Tatrach

Ratownicy górscy regularnie przypominają, że aura w górach potrafi załamać się nagle. Ulewa, silny wiatr czy burza mogą w kilka minut zmienić spokojną wyprawę w niebezpieczną walkę o powrót. Nawet latem trzeba liczyć się z wychłodzeniem, a mokre kamienie i wezbrane potoki dodatkowo utrudniają marsz.

Podczas deszczu wyprawy w wyższe partie Tatr stają się szczególnie ryzykowne. Szlaki są śliskie, widoczność bywa ograniczona, a porywisty wiatr może utrudniać poruszanie się. TOPR i GOPR apelują, by dostosowywać plany do pogody i w razie załamania aury wybierać bezpieczniejsze trasy, np. spacery po dolinach.

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