Dlaczego w Krakowie ma powstać tysiąc nowych studni?

Przedstawiciele Społecznego Komitetu Rozwoju Krakowa alarmują, że miasto nie jest przygotowane na nagłe przerwy w dostawie wody. Ich zdaniem obecna infrastruktura nie gwarantuje bezpieczeństwa w przypadku poważnej awarii, takiej jak blackout (długotrwały brak prądu) czy cyberatak na sieć wodociągową. Obecnie magistrat w sytuacjach kryzysowych polega głównie na beczkowozach, jednak społecznicy twierdzą, że przy milionowej populacji Krakowa to rozwiązanie jest całkowicie niewystarczające i nieefektywne. Projekt nowej uchwały ma wymusić na władzach miasta konkretne działania, które realnie zabezpieczą mieszkańców.

W Krakowie obecnie nie ma systemu wodno-kanalizacyjnego, który byłby alternatywą na sytuacje kryzysowe, na czasy kryzysu. Beczkowozy, ani żadne inne źródła proponowane przez magistrat obecnie, nie wystarczą na milionowe budynki. Wystarczy brak prądu, tzw. blackout, cyberatak czy uszkodzenie infrastruktury, co gorsze działania wojenne, aby całkowicie system wodno-kanalizacyjny sparaliżować i odciąć mieszkańców od wody - powiedział Michał Kostrzyński ze Społecznego Komitetu Rozwoju Krakowa.

Gdzie powstaną nowe studnie w Krakowie? Projekt zakłada gęstą sieć ujęć wody

Inicjatywa zakłada stworzenie rozproszonego systemu ujęć, który pozwoli ludziom na szybki dostęp do wody pitnej bez względu na działanie centralnych wodociągów. Każda z planowanych tysiąca studni miałaby być wyposażona w specjalną pompę. Kluczowym założeniem projektu jest to, aby żaden mieszkaniec nie musiał iść po wodę zbyt daleko od swojego miejsca zamieszkania. Według założeń studnie powinny znajdować się w odległości nie większej niż 500 metrów od bloków i domów. Takie rozproszenie ujęć ma również znaczenie strategiczne, ponieważ utrudnia trwałe uszkodzenie całego systemu za jednym razem.

Te studnie muszą się pojawić w pewnym rozproszeniu, z uwagi na bezpieczeństwo uszkodzeń takich studni, czyli one muszą być rozproszone około 500 metrów od siebie, z dobrym dostępem dla mieszkańców, czyli to będzie sieć studni w całym Krakowie, nie dalej jak 500 metrów od zabudów mieszkalnych. My zakładamy wybudowanie tysiąca takich studni, takich ujęć - wyjaśnił Michał Kostrzyński.

Kraków wzoruje się na Berlinie. Koniec z betonowaniem starych ujęć pod bloki

Pomysłodawcy projektu wskazują, że podobne systemy z powodzeniem funkcjonują w innych dużych europejskich miastach. W Berlinie działa obecnie ponad 2000 studni z pompami, które są regularnie konserwowane i dopasowywane do potrzeb rozrastającej się metropolii. W Krakowie sytuacja wygląda zupełnie inaczej, ponieważ wiele ujęć wody z lat 80. i 90. ubiegłego wieku zostało po prostu zlikwidowanych. Często zdarzało się, że stare studnie były betonowane pod budowę nowych osiedli, co zdaniem społeczników jest ogromnym błędem w planowaniu bezpieczeństwa cywilnego.

W Berlinie istnieje system studni z pompami, jest ich ponad 2000 i ten system stale jest rozwijany, tych studni z takimi pompami przybywa. [...] W przeciwieństwie do Krakowa, gdzie studnie z lat jeszcze osiemdziesiątych czy początku dziewięćdziesiątych są po prostu betonowane, stawiane są w tych miejscach, gdzie były studnie bloki, nie myśląc o tym, że one są po prostu potrzebne na czas kryzysu - zauważył Michał Kostrzyński.

Przygotowanie merytoryczne projektu wspierali naukowcy z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Specjaliści z uczelni potwierdzili, że miasto jest obecnie zagrożone brakiem wody w razie wystąpienia kryzysu energetycznego. Finansowanie budowy tysiąca nowych ujęć mogłoby zostać pokryte z funduszy rządowych, co znacznie odciążyłoby budżet samorządu. Społeczny Komitet Rozwoju Krakowa planuje rozpocząć zbieranie podpisów pod projektem uchwały w najbliższych tygodniach, licząc na poparcie rady miasta oraz prezydenta.

