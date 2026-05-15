Rekord w krakowskim hipermarkecie

Polski system kaucyjny zaczyna funkcjonować pełną parą, a konsumenci coraz chętniej odbierają pieniądze za zwrócone opakowania. Sytuacja, do której doszło w krakowskim centrum handlowym Bonarka, przeszła jednak najśmielsze oczekiwania. W tamtejszym sklepie Auchan stawił się klient z gigantyczną ilością pustych pojemników, a ich przyjęcie przez automat zajęło niemal całe popołudnie.

Spędził przy automacie niemal 5 godzin

Całe przedsięwzięcie było dokładnie zaplanowane, a nie wynikiem chwili. Ze względu na ogromną liczbę opakowań, mężczyzna wykazał się dużą rozwagą. Aby nie blokować punktu przyjmowania kaucji i nie denerwować pozostałych klientów, całą operację monitorowali pracownicy hipermarketu.

- Cała akcja trwała 4,5 godziny

- potwierdziła w rozmowie z „Faktem” Hanna Bernatowicz, reprezentująca Auchan Polska.

Dzięki wcześniejszym ustaleniom, klient zdołał sprawnie oddać astronomiczna wręcz liczbę butelek i puszek, nie powodując przy tym potężnego zamieszania.

- Klient oddał u nas 4863 opakowania zwrotne

- relacjonuje dziennikowi Hanna Bernatowicz.

Pieniądze z kaucji trafiły na szczytny cel

Suma, którą wygenerowano dzięki zwrotowi opakowań, jest naprawdę ogromna. Za blisko 5 tysięcy sztuk mężczyzna odebrał 2431,50 zł. Co godne podziwu, cała kwota nie trafiła do jego kieszeni. Postanowił on wesprzeć krakowską Fundację Pomocy Chorym Psychicznie im. Tomasza Deca. Oprócz tego, ta wyjątkowa akcja zainspirowała do uruchomienia dodatkowej zbiórki funduszy dla pacjentów placówki przy ul. Babińskiego.

- Na tę chwilę Auchan Bonarka dzierży palmę pierwszeństwa w naszej sieci i zapewne w ogóle w Polsce

- podsumowała przedstawicielka sieci na łamach „Faktu”.

Całe zdarzenie przebiegło bez zakłóceń dzięki starannym przygotowaniom. Okazało się, że wszystko zostało wcześniej omówione z obsługą sklepu, by uniknąć ewentualnych kłopotów i nie utrudniać innym robienia zakupów.

Zasady działania systemu kaucyjnego

Krakowska akcja pokazuje, że działania proekologiczne przynoszą wymierne efekty. Celem systemu kaucyjnego jest zmniejszenie ilości odpadów i wsparcie dla gospodarki obiegu zamkniętego. Należy jednak pamiętać, że system obejmuje tylko te opakowania, które posiadają specjalne oznaczenie.

Według wytycznych resortu klimatu i środowiska, kwoty zwrotu wynoszą:

Plastikowe butelki (do 3 litrów): zwrot 50 groszy.

Metalowe puszki (do 1 litra): zwrot 50 groszy.

Opakowania można oddawać zarówno w specjalnych maszynach, jak i bezpośrednio u pracowników sklepów. Warto wiedzieć, że nawet jeśli urządzenie wydrukuje nam bon za kaucję, mamy pełne prawo zażądać wypłaty równowartości w gotówce.