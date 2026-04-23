W Małopolsce padła gigantyczna wygrana w Lotto. Ten kupon jest wart miliony

Małopolska z nowym milionerem. Szóstka w Lotto padła w Brzesku

- We wtorek, 21 kwietnia w Brzesku odnotowano główną wygraną w losowaniu Lotto w wysokości dwóch milionów złotych.

- Szczęśliwy los nabyto w punkcie zlokalizowanym pod adresem Tadeusza Kościuszki 58.

- Zwycięska kombinacja to cyfry: 4, 16, 38, 43, 47 i 49.

Wtorkowe losowanie z 21 kwietnia na zawsze pozostanie w pamięci gracza, który odwiedził kolekturę przy ulicy Kościuszki w Brzesku. To właśnie tam wytypowano zwycięską kombinację liczb, która przyniosła główną wygraną w kwocie dwóch milionów złotych. Dla nabywcy tego kuponu te sześć cyfr oznaczało natychmiastowe wejście w zupełnie nowe życie oraz całkowitą niezależność finansową.

Dzięki tej wygranej miejscowość z województwa małopolskiego dołączyła do grona lokalizacji, w których padły najwyższe nagrody pieniężne w kraju. Dla mieszkańców regionu to ogromny powód do ekscytacji, a dla wielu innych osób wyraźny sygnał zachęcający do sprawdzenia własnego szczęścia w kolejnych zakładach.

Zasady gry w Lotto. Jak walczyć o wielkie miliony?

Należy jednak mieć na uwadze, że kupowanie losów powinno stanowić jedynie formę rozrywki, a nie sposób na regularny zarobek czy błyskawiczne powiększenie majątku. Prawdopodobieństwo trafienia szóstki jest stosunkowo niskie, dlatego eksperci zalecają zachowanie zdrowego rozsądku, aby uniknąć ryzyka popadnięcia w uzależnienie od hazardu. Historia gracza z Małopolski dowodzi jednak, że niespodziewane zrządzenie losu może błyskawicznie spełnić największe marzenia. Jak zaznaczają przedstawiciele Totalizatora Sportowego, każdy nowy zakład to kolejna szansa, a główne wygrane wielokrotnie padały w najmniej oczekiwanych momentach.

Podstawowa opłata za pojedynczy zakład w najpopularniejszej grze liczbowej organizowanej przez Totalizator Sportowy wynosi dokładnie 3 złote. Wnosząc dodatkową opłatę w wysokości 1 zł, uczestnik zyskuje możliwość wzięcia udziału w uzupełniającym losowaniu o nazwie Lotto Plus. Wyniki obu tych gier są ogłaszane regularnie we wtorki, czwartki oraz soboty, zawsze o godzinie 22:00.

