W tym sklepie zakupy wyjdą ci najdrożej. 350 zł za koszyk

Gdzie najbardziej opłaca się robić zakupy? ASM SFA sprawdza

Najnowszy ranking cen sklepów przygotowała firma ASM SFA, która regularnie analizuje wartość koszyków zakupowych w największych sieciach handlowych w Polsce. Zestawienie obejmuje ceny najpopularniejszych produktów codziennego użytku i pokazuje, gdzie konsumenci mogą zrobić najtańsze, a gdzie najdroższe zakupy. Czerwcowa analiza objęła 13 podmiotów handlowych i przyniosła kilka zaskakujących wniosków dotyczących obecnej sytuacji na rynku.

Aldi najdroższą siecią w czerwcowym rankingu

Średnia cena badanego koszyka była najwyższa w sklepie Aldi i wyniosła 350,69 zł. Oznacza to, że klienci płacili tam niemal 70 zł więcej niż w najtańszym markecie - którym został Auchan - za zestaw tych samych produktów.

Auchan najtańszym sklepem

Najtańsze zakupy w czerwcowym zestawieniu ASM SFA można było zrobić w Auchan. Francuska sieć po raz kolejny zajęła pierwsze miejsce w rankingu cenowym, oferując koszyk podstawowych produktów za średnio 280,94 zł. Co więcej, Auchan odnotował również największy miesięczny spadek wartości koszyka – w porównaniu z majem ceny obniżyły się tam aż o 9,10 proc. To sprawiło, że sieć wyraźnie wyprzedziła konkurencję i pozostała najkorzystniejszym wyborem dla klientów szukających oszczędności.

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Ceny spadają miesiąc do miesiąca, ale rosną rok do roku

Czerwcowy wynik daje konsumentom pewne powody do optymizmu. W porównaniu z majem wartość koszyka zmniejszyła się o 1,78 proc. Spadki cen odnotowano w 9 z 13 analizowanych sieci. Jednocześnie dłuższa perspektywa pokazuje, że zakupy nadal kosztują więcej niż rok wcześniej. W czerwcu 2024 roku za podobny koszyk trzeba było zapłacić 316,43 zł, czyli o 9,21 zł mniej.

Największy wzrost cen w ujęciu rocznym zanotowano w Biedronce, gdzie koszyk zdrożał o 9,05 proc. Wysokie podwyżki względem ubiegłego roku odnotowano również w Lidlu (7,02 proc.) oraz Kauflandzie (6,86 proc.).