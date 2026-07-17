W tym sklepie zakupy wyjdą ci najdrożej. 350 zł za koszyk

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Gdzie najbardziej opłaca się robić zakupy? ASM SFA sprawdza
Najnowszy ranking cen sklepów przygotowała firma ASM SFA, która regularnie analizuje wartość koszyków zakupowych w największych sieciach handlowych w Polsce. Zestawienie obejmuje ceny najpopularniejszych produktów codziennego użytku i pokazuje, gdzie konsumenci mogą zrobić najtańsze, a gdzie najdroższe zakupy. Czerwcowa analiza objęła 13 podmiotów handlowych i przyniosła kilka zaskakujących wniosków dotyczących obecnej sytuacji na rynku.
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Aldi najdroższą siecią w czerwcowym rankingu
Średnia cena badanego koszyka była najwyższa w sklepie Aldi i wyniosła 350,69 zł. Oznacza to, że klienci płacili tam niemal 70 zł więcej niż w najtańszym markecie - którym został Auchan - za zestaw tych samych produktów.
Auchan najtańszym sklepem
Najtańsze zakupy w czerwcowym zestawieniu ASM SFA można było zrobić w Auchan. Francuska sieć po raz kolejny zajęła pierwsze miejsce w rankingu cenowym, oferując koszyk podstawowych produktów za średnio 280,94 zł. Co więcej, Auchan odnotował również największy miesięczny spadek wartości koszyka – w porównaniu z majem ceny obniżyły się tam aż o 9,10 proc. To sprawiło, że sieć wyraźnie wyprzedziła konkurencję i pozostała najkorzystniejszym wyborem dla klientów szukających oszczędności.
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Ceny spadają miesiąc do miesiąca, ale rosną rok do roku
Czerwcowy wynik daje konsumentom pewne powody do optymizmu. W porównaniu z majem wartość koszyka zmniejszyła się o 1,78 proc. Spadki cen odnotowano w 9 z 13 analizowanych sieci. Jednocześnie dłuższa perspektywa pokazuje, że zakupy nadal kosztują więcej niż rok wcześniej. W czerwcu 2024 roku za podobny koszyk trzeba było zapłacić 316,43 zł, czyli o 9,21 zł mniej.
Największy wzrost cen w ujęciu rocznym zanotowano w Biedronce, gdzie koszyk zdrożał o 9,05 proc. Wysokie podwyżki względem ubiegłego roku odnotowano również w Lidlu (7,02 proc.) oraz Kauflandzie (6,86 proc.).