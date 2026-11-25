Tragiczne wydarzenia z 7 listopada na Rynku Głównym w Krakowie spowodowały ograniczenia w korzystaniu z przestrzeni publicznej, uniemożliwiając części przedsiębiorców prowadzenie działalności.

Prezydent Miasta Krakowa wydał zarządzenie umożliwiające zawieszenie płatności lub potrącenie należności dla Gminy Miejskiej Kraków za okres, w którym działalność była niemożliwa.

Zmiany te dotyczą przedsiębiorców z branży gastronomicznej, dorożek konnych, handlu obwoźnego oraz działalności artystycznej i reklamowej.

Kto może liczyć na wsparcie miasta po tragedii na Rynku Głównym?

Decyzja krakowskiego magistratu to bezpośrednia odpowiedź na sytuację osób, które prowadzą swoją działalność w samym sercu stolicy Małopolski. Przez nagłe obostrzenia i zamknięcie części stref reprezentacyjnych, wielu przedsiębiorców nie mogło wywiązywać się z umów czasowego udostępnienia nieruchomości Gminy Miejskiej Kraków.

Jak poinformowały władze miasta, wprowadzone rozwiązania mają na celu realne odciążenie poszkodowanych podmiotów. Nowe przepisy pozwalają na czasowe zawieszenie płatności należności wobec Gminy Miejskiej Kraków. Co ważne, przedsiębiorcy mogą również ubiegać się o potrącenie odpowiednich kwot za dokładny okres, w którym prowadzenie działalności w oparciu o miejskie umowy było całkowicie niemożliwe.

Jakie branże obejmie pomoc krakowskiego magistratu?

Wprowadzone przez prezydenta zmiany w umowach dotyczą konkretnych sektorów, które najbardziej ucierpiały z powodu paraliżu krakowskiego Rynku. Pomoc finansowa i formalna została skierowana do precyzyjnie określonych grup zawodowych.

Ulgi dla przedsiębiorców w Krakowie obejmą podmioty prowadzące działalność gospodarczą w następujących obszarach:

branża gastronomiczna (w tym m.in. letnie ogródki gastronomiczne),

usługi dorożek konnych, które stanowią stały element krajobrazu krakowskiego Rynku,

handel obwoźny oraz tradycyjna sprzedaż pamiątek i produktów regionalnych,

działalność artystyczna oraz reklamowa, realizowana w przestrzeni publicznej w centrum miasta.

Dwa tygodnie po zamachu w Krakowie. Ten widok na Rynku Głównym rozdziera serce

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