Wakacje rozpoczną się wcześniej. O co chodzi? Zobacz szczegóły

Choć różnica jest niewielka, rok szkolny zakończy się w innym terminie niż poprzedni. Zgodnie z kalendarzem na rok 2025/2026 uczniowie odbiorą świadectwa 26 czerwca 2026 r., a wakacje rozpoczną dzień później. To o jeden dzień wcześniej niż w roku szkolnym 2024/2025, gdy zakończenie zajęć przypadło na 27 czerwca.

Zmiana nie wynika z nowych regulacji, lecz z układu dni w kalendarzu. W praktyce oznacza to, że letnia przerwa w 2026 roku rozpocznie się 27 czerwca i potrwa do 31 sierpnia. Początek kolejnego roku szkolnego tradycyjnie przypadnie na wrzesień.

Najważniejsze daty roku szkolnego 2026/2027

Najważniejsze terminy w kalendarzu roku szkolnego 2026/2027:

rozpoczęcie roku szkolnego — 1 września 2026 r.,zimowa przerwa świąteczna — 23–31 grudnia 2026 r.,ferie zimowe — od 18 stycznia do 28 lutego 2027 r. w trzech turach,wiosenna przerwa świąteczna — 25–30 marca 2027 r.,zakończenie zajęć maturzystów — 30 kwietnia 2027 r.,zakończenie roku szkolnego — 25 czerwca 2027 r.,ferie letnie — od 26 czerwca do 31 sierpnia 2027 r.

W nowym harmonogramie część województw otrzyma inne terminy ferii zimowych niż w poprzednim roku szkolnym. Przesunięcia obejmą m.in. Mazowsze, Podkarpacie czy województwo kujawsko-pomorskie.

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