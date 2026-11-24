Druga edycja kiermaszu bożonarodzeniowego odbędzie się na Małym Rynku w Krakowie od 30 listopada do 3 stycznia 2027 roku.

Na 64 stoiskach znajdą się ręcznie zdobione bańki, krakowskie szopki i prezenty od twórców, rzemieślników i rękodzielników.

Wstęp jest wolny, a program uzupełnią bezpłatne koncerty kolęd, rodzinne warsztaty oraz rozbudowane iluminacje.

Kiermasz będzie czynny codziennie od 10:00 (do 22:00 w tygodniu, do 23:00 w weekendy), a posiadacze Karty Krakowskiej otrzymają 40% rabatu.

Wyjątkowe rękodzieło i krakowskie bańki. Co znajdziemy na świątecznych stoiskach?

Druga edycja wydarzenia kiermaszu bożonarodzeniowego w Krakowie na Małym Rynku, to aż 64 starannie wyselekcjonowane stoiska. Odwiedzający będą mogli zakupić m.in. ręcznie zdobione bombki, które lokalnie nazywane są bańkami, tradycyjne krakowskie szopki, ceramikę, wyroby z drewna, biżuterię oraz autorskie grafiki. Ofertę rzemieślniczą uzupełnią tradycyjne świąteczne przysmaki, regionalne wypieki i rozgrzewające napoje.

Sporą ulgą dla portfeli Krakowian będzie specjalny rabat. Posiadacze Karty Krakowskiej otrzymają aż 40 procent zniżki na ofertę gastronomiczno-spożywczą, w tym na ciepłe potrawy, produkty regionalne oraz bezalkoholowe napoje.

Darmowe koncerty, warsztaty i niezwykłe iluminacje na Małym Rynku

Kameralna atmosfera Małego Rynku, nawiązująca do najlepszych austriackich i niemieckich wzorców mniejszych jarmarków dzielnicowych, zostanie podkreślona przez spójną oprawę wizualną. Na placu stanie ponad dziesięciometrowa choinka, a przestrzeń rozświetlą girlandy i wyjątkowe instalacje świetlne, w tym rozświetlona bombka z siedziskiem oraz złota rama do pamiątkowych zdjęć.

Kiermasz bożonarodzeniowy w Krakowie to nie tylko handel, ale bogaty i całkowicie bezpłatny program kulturalno-edukacyjny. W planach są m.in. rodzinne warsztaty rękodzielnicze oraz koncerty kolęd. Szczególne miejsce zajmie prezentacja krakowskiego szopkarstwa, które widnieje na Reprezentatywnej Liście Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości UNESCO. Na specjalnym stoisku swoje unikatowe dzieła zaprezentują nawet najmłodsi twórcy.

– Szopka potrafi zatrzymać przy sobie dzieci i dorosłych. Kiedy można porozmawiać z jej autorem i dowiedzieć się, jak powstawała, ta tradycja staje się znacznie bliższa – podkreśla Michał Czerski, juror Konkursu Szopek Krakowskich i partner wydarzenia.

Kiermasz będzie otwarty od niedzieli do czwartku w godzinach 10:00–22:00, a w piątki i soboty od 10:00 do 23:00. Wstęp na teren wydarzenia oraz udział we wszystkich przygotowanych atrakcjach i warsztatach jest całkowicie darmowy.

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