Kierujący pojazdem pomocy drogowej wjechał w korytarz życia utworzony na zakopiance w rejonie Rdzawki.

Przez około 1,5 km utrudniał on przejazd policjantom i zespołowi ratownictwa medycznego, jadącym na miejsce wypadku z udziałem trzech pojazdów.

36-letni mężczyzna odmówił przyjęcia mandatu, w związku z czym policjanci skierują wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego w Nowym Targu.

Skrajna nieodpowiedzialność na zakopiance. Kierowca wjechał w korytarz życia

W czwartek, 26 listopada 2026 roku, około godziny 7:00 rano na drodze krajowej nr 47 w rejonie miejscowości Rdzawka doszło do groźnego zderzenia trzech pojazdów. W wyniku tego zdarzenia dwie osoby odniosły obrażenia i wymagały hospitalizacji. Droga została całkowicie zablokowana, a zator na popularnej zakopiance osiągnął długość około trzech kilometrów.

Większość kierowców uwięzionych w gigantycznym korku wykazała się pełną odpowiedzialnością i natychmiast utworzyła korytarz życia, aby umożliwić służbom ratunkowym jak najszybsze dotarcie do poszkodowanych. Niestety, bezpieczny przejazd dla ratowników został zakłócony przez jednego z uczestników ruchu drogowego.

Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu, mundurowi jechali na miejsce wypadku od strony Rabki-Zdroju, używając sygnałów uprzywilejowania. Tuż za policyjnym radiowozem poruszał się zespół ratownictwa medycznego. W pewnym momencie w utworzony korytarz życia wjechał pojazd pomocy drogowej. Ze względu na jego znaczne gabaryty, dalszy przejazd policji oraz karetki pogotowia został utrudniony. Kierujący lawetą ignorował sygnały i blokował drogę przez blisko półtora kilometra. Dopiero po pokonaniu tego dystansu 36-letni kierowca zjechał na bok, umożliwiając przejazd służbom.

Kierowca pomocy drogowej odmówił przyjęcia mandatu

Funkcjonariusze policji podjęli kontrolę drogową wobec skrajnie nieodpowiedzialnego kierowcy. Podczas rozmowy z mundurowymi 36-latek próbował usprawiedliwić swoje zachowanie. Tłumaczył, że otrzymał oficjalne zlecenie do wypadku i dlatego spieszył się na miejsce zdarzenia, korzystając z wolnego pasa.

Policjanci nie znaleźli jednak żadnego usprawiedliwienia dla zachowania kierowcy lawety, które mogło opóźnić udzielenie pomocy medycznej rannym osobom. Na kierującego nałożono wysoki mandat karny. Mężczyzna odmówił jego przyjęcia. W związku z tym nowotarscy policjanci prowadzą obecnie czynności wyjaśniające, a przeciwko sprawcy zostanie skierowany oficjalny wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego w Nowym Targu. 36-latkowi grożą teraz bardzo poważne konsekwencje finansowe oraz punkty karne.

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