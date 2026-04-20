Wyniki matur w Polsce. Te województwa deklasują resztę kraju

Matura 2026 już za chwilę

Egzamin dojrzałości w 2026 roku to już kwestia najbliższych tygodni, więc rzesze uczniów w całym kraju lada moment przystąpią do absolutnie kluczowego sprawdzianu. Wydarzenie to stanowi zwieńczenie dotychczasowej edukacji i otwiera drzwi do wymarzonych uczelni oraz satysfakcjonującej ścieżki zawodowej. Obecnie w szkołach odbywa się więc gorączkowe utrwalanie wiedzy, podczas którego młodzież musi opanować ogrom stresu przed terminem finalnym. Kiedy wypada matura 2026? Pisemna część potrwa od 4 do 21 maja, z kolei zmagania w formie ustnej zaplanowano na okres między 8 a 30 maja.

Najlepsze wyniki na maturze. Tu uczniowie zdawali znakomicie

W ubiegłorocznej sesji egzaminacyjnej najlepsze wyniki osiągnęli uczniowie z województwa małopolskiego, gdzie pozytywny rezultat uzyskało aż 83 procent zdających. Niewiele gorzej wypadło województwo mazowieckie z wynikiem 82 procent, a podium zamknęło województwo świętokrzyskie, notując 81 procent.

Wymienione obszary stanowią swoisty wzór poziomu nauczania w naszym państwie. Skupienie tych liderów w centrum oraz na południu Polski prawdopodobnie ma swoje logiczne uzasadnienie. Ogromną rolę odgrywa tutaj obecność renomowanych ośrodków akademickich, świetnie rozwinięte zaplecze edukacyjne i bardzo bogaty wybór szkół średnich.

Harmonogram matur 2026. Znamy szczegółowe daty

Tegoroczny maraton egzaminacyjny tradycyjnie wystartuje w maju i obejmie kilkanaście dni intensywnych zmagań w formie ustnej oraz pisemnej. Centralna Komisja Egzaminacyjna udostępniła już oficjalny kalendarz, w którym precyzyjnie rozpisano daty weryfikacji wiedzy z konkretnych dziedzin nauki. Dokładny terminarz matury 2026 z uwzględnieniem godzin dla wszystkich przedmiotów znajdziecie tutaj.