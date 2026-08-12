Zaćmienie Słońca nad Tatrami. TPN wydał jasny komunikat dla turystów

Zaćmienie Słońca 2026. Jak obserwować zjawisko?

Częściowe zaćmienie Słońca w południowej części kraju zacznie się około godziny 19:18, a jego punkt kulminacyjny przypadnie tuż przed zachodem, w okolicach 20:00. Wówczas tarcza słoneczna znajdzie się bardzo nisko nad linią horyzontu na zachodzie. To oznacza, że do obserwacji najlepiej wybrać miejsce zapewniające możliwie szeroki widok w kierunku zachodnim. Należy jednak mieć na uwadze, że w tym czasie wędrówki po tatrzańskich szlakach są już zabronione, a zjawisko astronomiczne nie zawiesza regulaminu parku.

TPN przypomina o zasadach. Zaćmienie niczego nie zmienia w regulaminie

Zarządcy parku stanowczo zaznaczają, że wieczorne zjawisko na niebie nie upoważnia turystów do łamania obowiązującego zakazu przebywania w górach po zachodzie słońca. Oznacza to, że wszyscy planujący obserwację zaćmienia z terenów TPN muszą tak skalkulować czas, by zdążyć bezpiecznie zejść przed zapadnięciem ciemności. Zasada ta dotyczy wszystkich tras, nawet tych najniższych i najłatwiejszych.

Zaćmienie Słońca nie zmienia zasad udostępniania szlaków na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Tego dnia obowiązują takie same przepisy jak każdego innego dnia – po szlakach można poruszać się od świtu do zmierzchu – przekazały służby TPN. Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią. Krwawy Księżyc. Całkowite zaćmienie Księżyca obserwowane na całym Świecie

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Dlaczego po zmroku nie można chodzić po szlakach w Tatrach?

Głównym powodem zamykania szlaków na noc jest troska o tatrzańską faunę, która po zmierzchu wykazuje największą aktywność. To właśnie wtedy dzikie zwierzęta swobodnie żerują i przemieszczają się po swoim terytorium. Brak ludzi na szlakach pozwala im na spokojne funkcjonowanie w naturalnym środowisku bez narażania ich na stres i płoszenie przez turystów z latarkami.

Zaćmienie można zobaczyć także poza TPN. Dobre punkty widokowe

By podziwiać to niezwykłe zjawisko, wcale nie trzeba wyruszać w wyższe partie Tatr i narażać się na naruszenie przepisów parku. Odwiedzający Zakopane mogą z powodzeniem znaleźć doskonałe punkty obserwacyjne poza granicami TPN. W ten sposób bezpiecznie obejrzą słoneczny spektakl, nie ryzykując mandatu za nocną wędrówkę.

Pracownicy parku podpowiadają, że najlepsze warunki do obserwacji zjawiska będą panować na wzniesieniach otwartych na zachód. Świetnie sprawdzą się popularne miejsca takie jak Gubałówka, Cyrhla czy Butorowy Wierch, z których będzie dobrze widać zachodzące i częściowo przysłonięte Słońce.