Cała sytuacja miała miejsce 8 sierpnia na terenie Chrzanowa. Policjanci otrzymali niepokojący sygnał od mieszkanki. Zgłoszenie dotyczyło mężczyzny, który obnażał się na balkonie w jednym z budynków wielorodzinnych. Blok ten stał w pobliżu przedszkola. Według informacji przekazanych przez małopolskich funkcjonariuszy szybka reakcja osoby będącej świadkiem tego zdarzenia okazała się ostatecznie decydująca.

Interwencja w Chrzanowie. Prawda o zatrzymanym mężczyźnie szokuje

Patrole natychmiast wyruszyły na miejsce wezwania. Służby namierzyły lokal, w którym ukrywał się domniemany ekshibicjonista. W trakcie podjętych czynności operacyjnych wylegitymowano 64-letniego obywatela Ukrainy. Rutynowa w takich przypadkach weryfikacja personaliów w bazach danych dała szokujące informacje.

- Sprawdzenie jego danych w policyjnych systemach informacyjnych wykazało, że jest on osobą poszukiwaną międzynarodowo na podstawie Czerwonej Noty Interpolu

- podała w oświadczeniu Policja Małopolska.

Przedstawiciele policji zaznaczają, że wezwanie do obnażającego się mężczyzny doprowadziło funkcjonariuszy do ujęcia niezwykle groźnego przestępcy. W toku weryfikacji wyszło na jaw, że 64-latek był pilnie ścigany przez ukraińskie organy sprawiedliwości. Mężczyzna ma w Ukrainie bardzo poważne zarzuty powiązane z przestępczością na tle seksualnym.

- Mężczyzna był poszukiwany przez ukraińskie organy ścigania w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstw o charakterze seksualnym oraz przestępstw przeciwko dzieciom. Grozi mu dożywocie

- poinformowali mundurowi.

Czym jest Czerwona Nota Interpolu, którą wystawiono za Ukraińcem?

Wspomniany dokument stanowi najwyższą kategorię listu gończego o zasięgu globalnym. Taki nakaz wydaje się w stosunku do najniebezpieczniejszych uciekinierów, by umożliwić ich zlokalizowanie oraz szybkie umieszczenie w areszcie tymczasowym. To narzędzie pozwala mundurowym z całego świata na efektywne łączenie sił we wspólnych poszukiwaniach.

- Czerwona Nota Interpolu jest międzynarodowym powiadomieniem dotyczącym osoby poszukiwanej w celu jej zlokalizowania i zatrzymania na potrzeby postępowania ekstradycyjnego lub innych przewidzianych prawem procedur. Współpraca służb różnych państw oraz wymiana informacji za pośrednictwem Interpolu pozwalają na skuteczne ustalanie miejsca pobytu osób próbujących uniknąć odpowiedzialności karnej

- wytłumaczono w oficjalnym komunikacie opublikowanym przez Policję Małopolską.

Co czeka 64-latka z Ukrainy po zatrzymaniu przez policjantów?

- Mężczyzna został zatrzymany przez chrzanowskich policjantów, a następnie osadzony w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie. Funkcjonariusze sporządzili niezbędną dokumentację oraz powiadomili właściwe komórki Policji zajmujące się współpracą międzynarodową, a także przedstawicielstwo dyplomatyczne

- poinformowali policjanci.

W najbliższym czasie obywatel Ukrainy zostanie poddany kolejnym procedurom formalnym wynikającym z faktu figurowania w międzynarodowych rejestrach ściganych. Wiele wskazuje na to, że końcowym etapem tego procesu będzie przekazanie uciekiniera w ręce zagranicznych śledczych.