Papież Leon XIV podjął ważną decyzję. Kardynał Grzegorz Ryś z nowym stanowiskiem w Watykanie

Kardynał Grzegorz Ryś z nową funkcją. Kogo jeszcze powołał papież Leon XIV?

Oficjalny komunikat o powołaniach stolica Piotrowa opublikowała we wtorek, 11 sierpnia. Oprócz polskiego hierarchy, do gremium dołączyli również inni prominentni przedstawiciele Kościoła, wśród których znaleźli się reprezentant Serbii kardynał Ladislav Nemet, pochodzący z Algierii kard. Jean-Paul Vesco oraz włoski duchowny kard. Roberto Repole.

Głowa Kościoła katolickiego ogłosiła również decyzje personalne dotyczące władz całej instytucji. Ojciec święty postanowił, że funkcję głównego koordynatora zachowa metropolita Monachium i Fryzyngi, czyli kardynał Reinhard Marx. Z kolei stanowisko wicekoordynatora nadal będzie piastować Charlotte Kreuter-Kirchhof, niemiecka wykładowczyni związana z uniwersytetem w Duesseldorfie.

Nie tylko kardynał Ryś. W Radzie ds. Ekonomii zasiądą świeccy eksperci

Skład watykańskiej instytucji zasiliło nie tylko wąskie grono najwyższych rangą przedstawicieli duchowieństwa. Zaszczyt ten spotkał także uznanych w swoich dziedzinach międzynarodowych naukowców oraz specjalistów ze świata świeckiego. W tej grupie znalazł się między innymi rozpoznawalny ze swojego zaangażowania charytatywnego Denis Duverne, francuski przedsiębiorca działający we Francuskiej Fundacji Badań Medycznych.

Jak dodatkowo poinformował portal vaticannews.va, na liście nowo mianowanych członków figurują również inne znane nazwiska. Stanowiska otrzymali chociażby Gisela Liechtenstein zarządzająca firmą Industrie und Finanzkontor Etablissement, a także Paolo Nusiner pełniący funkcję dyrektora generalnego w Dyrekcji ds. Spraw Ogólnych Dykasterii ds. Komunikacji. Powołane grono uzupełniła Elena Wettstein Principato, która kieruje sprzedażą w sekcji Europe International wewnątrz struktur korporacji UBS Group AG.