Zaginęła 12-letnia Oliwia. Wyszła z domu bez telefonu

Zaginięcie 12-letniej Oliwii Cyper zgłoszono 18 marca po tym, jak rano opuściła swój dom w Wadowicach.

Służby apelują o przekazywanie informacji do wadowickiej komendy pod numerem 47 83 27 200 albo pod ogólnopolskim numerem 112.

Zaginięcie Oliwii Cyper. Policja przeczesuje teren

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach prowadzą akcję, której celem jest odnalezienie 12-letniej Oliwii Cyper. Nastolatka zniknęła w środę, 18 marca. Opuściła dom wczesnym rankiem, około godziny 7:30. Od tamtej pory słuch o niej zaginął. Działania poszukiwawcze są trudne, ponieważ zaginiona nie zabrała telefonu komórkowego, co uniemożliwia namierzenie jej lokalizacji.

Stróże prawa apelują do całego społeczeństwa. Każdy, kto mógł dostrzec Oliwię lub wie cokolwiek o jej aktualnym miejscu przebywania, proszony jest o pilną reakcję.

- Jeżeli posiada ktoś jakiekolwiek informacje o miejscu pobytu zaginionej proszony jest o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Wadowicach: tel. 47 83 27 200, numer alarmowy 112 - informują wadowiccy funkcjonariusze.

Jak wygląda 12-letnia Oliwia Cyper? Rysopis zaginionej

Wadowiccy mundurowi upublicznili wygląd poszukiwanej, by zwiększyć szanse na jej znalezienie. Dziewczynka nosi okulary korekcyjne i ma długie włosy w kolorze kasztanowym. Z ustaleń wynika, że w dniu zniknięcia Oliwia Cyper miała założone czarne glany i niosła plecak. Te specyficzne elementy garderoby mogą okazać się niezwykle pomocne dla przechodniów, którzy minęli nastolatkę na ulicy.

Policjanci uczulają mieszkańców regionu wadowickiego na zwracanie uwagi na osoby odpowiadające temu opisowi. W działania aktywnie włączyli się również lokalni mieszkańcy, którzy na potęgę udostępniają komunikaty w internecie.

Pożar Nowy Kościół