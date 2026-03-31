Droga do Morskiego Oka została zamknięta od wtorku, 31 marca, z powodu intensywnych opadów śniegu i trzeciego stopnia zagrożenia lawinowego.

Tatrzański Park Narodowy i TOPR odradzają wszelkie wyjścia w góry, wskazując na nieprzetarte szlaki, głęboki śnieg i ograniczoną widoczność.

Intensywne opady śniegu spowodowały utrudnienia komunikacyjne na Podhalu, m.in. zablokowane drogi i problemy dla kierowców.

Prognozy pogody przewidują ustanie opadów śniegu w sobotę i ocieplenie z wiosenną aurą na Wielkanoc.

Aktualizacja

Władze Tatrzańskiego Parku Narodowego podjęły decyzję o zamknięciu całego obszaru TPN. Decyzja obowiązuje do odwołania.

- Z powodu łamiących się pod ciężarem śniegu drzew i gałęzi cały obszar Tatrzańskiego Parku Narodowego zostaje zamknięty do odwołania. Turysto! TPN stara się dostarczyć Ci informacje o warunkach na szlakach oraz o potencjalnych zagrożeniach. Zrób z nich użytek. Twoje bezpieczeństwo zależy od Ciebie i Twoich decyzji. Bądź rozważny! Zrezygnuj z wyjścia w góry! Prosimy o śledzenie dalszych komunikatów TPN i TOPR - poinformował Tatrzański Park Narodowy.

Lawinowe zagrożenie w Tatrach: Trzeci stopień alarmowy i zamknięte szlaki

Obecnie w całych Tatrach panują bardzo trudne warunki turystyczne. Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ogłosiło trzeci stopień zagrożenia lawinowego, co jest jasnym sygnałem do zachowania najwyższej ostrożności. Jak informuje portal TPN, „pokrywa śnieżna na wielu stromych stokach jest umiarkowanie lub słabo związana z podłożem. Wyzwolenie lawiny jest możliwe nawet przy niewielkim dodatkowym obciążeniu, a w pewnych sytuacjach mogą schodzić także duże lawiny”. Oznacza to, że nawet pojedynczy turysta może nieświadomie wywołać katastrofę.

Intensywne opady śniegu, które nawiedziły region w ostatnich godzinach, doprowadziły do utworzenia potężnych zwałów nawianego śniegu, szczególnie w rejonach grani. TOPR stanowczo odradza wszelkie wędrówki w wysokogórski teren. Sytuacja jest poważna, a statystyki pomiarów śniegu tylko to potwierdzają: na Kasprowym Wierchu zalega 158 cm śniegu, natomiast w Dolinie Pięciu Stawów Polskich – aż 176 cm. Takie ilości śniegu w połączeniu z niestabilnym podłożem tworzą idealne warunki do schodzenia potężnych lawin, które mogą zagrozić życiu.

Droga do Morskiego Oka zamknięta: Niebezpieczeństwo na najpopularniejszym szlaku

Jednym z najbardziej dotkniętych obszarów jest droga do Morskiego Oka, która, mimo swojej pozornie łatwej charakterystyki i asfaltowej nawierzchni, jest niezwykle narażona na niebezpieczeństwo. Szlak ten przebiega pod stromymi żlebami, z których lawiny mogą schodzić w każdej chwili. Szczególnie krytyczne są miejsca, gdzie trasa przecina naturalne tory lawinowe. Z tego powodu droga do Morskiego Oka została zamknięta dla ruchu turystycznego, a wszelkie próby jej pokonania są kategorycznie zabronione. Turyści muszą bezwzględnie przestrzegać tego zakazu, aby uniknąć tragedii.

Niebezpieczeństwo dotyczy również innych popularnych szlaków. Wśród nich wymienić należy te w Dolinie Roztoki oraz na trasie do Doliny Pięciu Stawów Polskich, gdzie znajdują się odcinki szczególnie podatne na zejścia lawin. Służby Tatrzańskiego Parku Narodowego podkreślają, że ignorowanie ostrzeżeń może mieć tragiczne konsekwencje.

Przypomnijmy, że w lutym 2022 roku potężna lawina samoistnie zeszła z Marchwicznego Żlebu, docierając aż w rejon schroniska nad Morskim Okiem. Jej siła była tak ogromna, że przełamała półmetrową warstwę lodu na tafli jeziora, uszkadzając stację meteorologiczną i elementy infrastruktury przy schronisku, w tym metalowe barierki.

Tatrzański Park Narodowy apeluje o bezwzględne respektowanie zamknięcia szlaków i stosowanie się do komunikatów. Zamknięcie drogi do Morskiego Oka oraz innych niebezpiecznych tras będzie obowiązywać do czasu poprawy warunków śniegowych i spadku zagrożenia lawinowego. Bezpieczeństwo turystów jest priorytetem, a wszelkie decyzje są podejmowane w oparciu o bieżące dane meteorologiczne i oceny ekspertów.

QUIZ: Tatry polskie czy słowackiej? Po której stronie gór znajduje się ten szczyt? Pytanie 1 z 10 Po której stronie Tatr leży Gerlach? Polskie Tatry Słowackie Tatry Następne pytanie