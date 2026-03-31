Śnieżyce i przymrozki uderzą w Polskę. IMGW ostrzega przed powrotem zimy

Zofia Dąbrowska
2026-03-31 6:19

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował najnowsze prognozy, z których wynika, że zima jeszcze nie odpuszcza. W niektórych regionach Polski spadnie nawet 20 centymetrów białego puchu, a zjawisko to nie ograniczy się wyłącznie do wysokich partii gór. Dodatkowo synoptycy wydali na wtorek alerty przed groźnymi przymrozkami, apelując o zachowanie szczególnej ostrożności.

Autor: Alert Pogodowy AI/ Wygenerowane przez AI Większa część lewej strony kadru to rozgałęzione, bezlistne gałęzie drzewa, pokryte szronem, z widocznymi pąkami. Prawa strona ukazuje sylwetkę osoby idącej w prawą stronę, trzymającej otwarty parasol nad głową, której postać jest zacieniona, prawie czarna. W tle, za osobą i gałęziami, wyraźnie widać padający deszcz lub śnieg w postaci licznych, jasnych, pionowych kresek. Budynki w tle są rozmyte i utrzymane w szaro-brązowej tonacji, podobnie jak fragment ulicy lub chodnika, który jest częściowo oświetlony jasnym światłem. Cały obraz ma zimowy, szaro-biało-czarny charakter.

Alert IMGW i ostrzeżenie przed śnieżycami. Na południu spadnie nawet 20 centymetrów śniegu

Najnowsze komunikaty Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej nie pozostawiają złudzeń - zima wraca. Na południu Polski spodziewane są intensywne opady śniegu, którym będą towarzyszyć dokuczliwe przymrozki. Szczególnie trudna sytuacja czeka mieszkańców rejonów górskich. Synoptycy szacują, że w powiecie tatrzańskim oraz nowotarskim pokrywa śnieżna powiększy się o 15 do 20 centymetrów, szczególnie na wysokościach powyżej 600 metrów nad poziomem morza. Wydane dla tych obszarów ostrzeżenia pozostają w mocy od północy aż do godziny 21:00 we wtorek. Śnieg spadnie również na innych terenach południowej Polski, choć opady będą tam nieco słabsze. Wyżej położone obszary województwa śląskiego i pozostała część Małopolski mogą spodziewać się przyrostu pokrywy śnieżnej rzędu od 5 do 15 centymetrów.

Sonda
Czy masz już dość śniegu i zimy?

Ostrzeżenia przed przymrozkami. Gdzie w Polsce spadnie temperatura?

Śnieżyce to niejedyny problem, z jakim będą musieli zmierzyć się mieszkańcy Polski, ponieważ IMGW wydał także komunikaty o powrocie mrozu. Spadki temperatur obejmą między innymi Pomorze, Kujawy, Wielkopolskę, Warmię i Mazury, a także wybrane powiaty na Dolnym Śląsku oraz Mazowszu. W wymienionych regionach powietrze ochłodzi się do około -1 stopnia Celsjusza, podczas gdy przy gruncie temperatura wyniesie nawet -3 stopnie. Zjawisko to obowiązuje od poniedziałkowego wieczoru do wtorkowego poranka. Ostrzeżenie pierwszego stopnia zwiastuje trudne warunki na drogach oraz możliwe zakłócenia w ruchu kolejowym i autobusowym. 

zima
śnieg