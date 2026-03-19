Zakaz przejazdu dorożek przez Rynek Główny. Postój będzie zamknięty

Imprezy biegowe w Krakowie. Ważne zmiany na Rynku Głównym

W piątek, 22 marca, Rynek Główny w Krakowie stanie się areną wyjątkowych wydarzeń sportowych, co bezpośrednio wpłynie na jego codzienne funkcjonowanie. W godzinach od 12.00 do 17.00 obowiązywać będzie zakaz postoju dorożek oraz ich przejazdu przez centralny plac miasta. Zmiany te, choć tymczasowe, są niezbędne do sprawnego przeprowadzenia dwóch znaczących imprez biegowych, które przyciągną do miasta tysiące uczestników. Organizatorzy podkreślają, że decyzja o wyłączeniu Rynku z ruchu dorożek została podjęta w trosce o bezpieczeństwo wszystkich zaangażowanych w wydarzenie.

Głównym powodem czasowego zniknięcia dorożek z Rynku Głównego jest organizacja 22. Krakowskiego Półmaratonu Marzanny oraz 11. Krakowskiego Biegu z Dystansem – Dla Małych Serc. To właśnie te dwie imprezy sportowe, cieszące się dużą popularnością, wymagają wyłączenia z ruchu nie tylko samego Rynku, ale także okolicznych ulic.

Krakowski Półmaraton Marzanny i Bieg Dla Małych Serc – co to za wydarzenia?

Krakowski Półmaraton Marzanny to jedno z najważniejszych wydarzeń biegowych w regionie, które co roku przyciąga zarówno doświadczonych maratończyków, jak i amatorów biegania. Trasa półmaratonu, o długości ponad 21 kilometrów, prowadzi przez najpiękniejsze zakątki Krakowa, umożliwiając uczestnikom podziwianie zabytków i malowniczych krajobrazów. Równolegle do półmaratonu odbywa się Bieg z Dystansem – Dla Małych Serc, inicjatywa o charakterze charytatywnym. Celem tego biegu jest zbieranie funduszy na rzecz dzieci z wrodzonymi wadami serca, podopiecznych Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi.