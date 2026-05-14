Noc Muzeów 2026 w Krakowie. Odkryj sekrety, których nie zobaczysz na co dzień

15 maja Kraków organizuje Noc Muzeów, otwierając dziesiątki instytucji kulturalnych dla mieszkańców i gości. To popularne wydarzenie oferuje bogaty program wystaw, warsztatów i spotkań z historią oraz sztuką.

W programie tegorocznej edycji znalazły się setki atrakcji, w tym interaktywne gry, eksperymenty, pokazy, koncerty i warsztaty rodzinne, często w miejscach na co dzień niedostępnych.

Wśród wyróżniających się propozycji są: wystawa z rozszerzoną rzeczywistością w Muzeum Komiksu, "Dzikie harce" w Cricotece, gra "Ucieczka z Muzeum" w Manggha oraz eksperymenty w Ogrodzie Doświadczeń im. Stanisława Lema.

Większość instytucji oferuje symboliczny bilet wstępu za 5 zł, a wiele wydarzeń jest bezpłatnych; organizatorzy zalecają wcześniejsze zapoznanie się z programem i rezerwację miejsc.

Noc Muzeów w Krakowie 2026: Muzea otwierają się inaczej

Wśród propozycji, które wykraczają poza tradycyjne zwiedzanie, na szczególną uwagę zasługują te, które pozwalają doświadczyć muzeów w formie gry, eksperymentu czy performansu. Często są to miejsca na co dzień niedostępne lub prezentowane w zupełnie nowym kontekście, co dodaje wydarzeniu pikanterii i tajemniczości.

Nietypowo zapowiada się wieczór w Muzeum Komiksu w Krakowie, gdzie wystawa „Coś wisi w powietrzu” łączy analogowe plansze z rozszerzoną rzeczywistością. To sensacyjne odkrycie pokazuje, jak komiks przenika się z cyfrowymi formami narracji, zmieniając definicję opowieści obrazkowej. To jedna z nielicznych okazji, by zobaczyć, jak tradycyjna sztuka rysunkowa „ożywa” w cyfrowej przestrzeni, zaskakując nawet najbardziej doświadczonych fanów.

Z kolei Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka proponuje „Dzikie harce” – wystawę i warsztaty, podczas których sztuka staje się fizycznym działaniem. Uczestnicy, ubrani w ochronne kombinezony, będą mogli tworzyć obrazy w duchu action painting, traktując farbę jako narzędzie ruchu i ekspresji. To jedna z najbardziej performatywnych i niecodziennych atrakcji Nocy Muzeów w Krakowie.

Atrakcje w Krakowie: Od Japonii po kosmos

Niecodziennym doświadczeniem będzie także wizyta w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha. Oprócz tradycyjnych wystaw, przygotowano tu interaktywną grę „Ucieczka z Muzeum”, gdzie decyzje widzów współtworzą przebieg fabuły. Dodatkowo, będzie można wziąć udział w tradycyjnych grach japońskich, ceremonii parzenia herbaty w pawilonie Senshin-an oraz skorzystać z przestrzeni relaksu i działań manualnych, które pozwolą doświadczyć kultury Japonii w sposób bezpośredni i angażujący.

Silnym akcentem edukacyjno-eksperymentalnym będzie Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema. Tam fizyka i astronomia zostaną pokazane w działaniu – od eksperymentów terenowych, przez kino sferyczne, aż po rodzinne warsztaty kosmiczne i przejażdżki w kuli zorba. To miejsce, gdzie nauka przestaje być nudną teorią, a staje się fascynującym doświadczeniem zmysłowym.

Kraków nocą: Fotografia, inżynieria i teatr od podszewki

Ciekawy wymiar nocnego zwiedzania proponuje także Muzeum Fotografii w Krakowie, gdzie obok wystaw można wejść do przenośnego studia portretowego, zobaczyć proces powstawania obrazu fotograficznego od strony technicznej oraz wziąć udział w warsztatach eksperymentalnych, takich jak monotypia czy animacja poklatkowa. To prawdziwa gratka dla miłośników obrazu i tajemnic fotografii.

Z kolei Muzeum Inżynierii i Techniki proponuje happening inspirowany codziennymi przedmiotami, interaktywne quizy i modele 3D, a także stanowiska drukarskie i edukacyjne, które pokazują, jak design i technika przenikają się w codziennym życiu miasta. To idealne miejsce, by zrozumieć, jak działa świat wokół nas.

Na miłośników historii w bardziej immersyjnej formie czeka Muzeum Interaktywne Centrum Edukacji Teatralnej MICET w Starym Teatrze. Zwiedzanie obejmuje nie tylko ekspozycję, ale również niedostępne na co dzień zakamarki sceny i przestrzeni technicznych. Dzięki temu teatr odsłania swoją „drugą stronę”, zwykle ukrytą przed widzem, oferując unikalne spojrzenie na jego kulisy.

Ekologiczne odkrycia i praktyczne porady

Wśród propozycji o bardziej eksperymentalnym charakterze wyróżnia się również Symbioza Centrum Edukacji Ekologicznej. Nocne warsztaty prowadzą uczestników przez mikroskopijny i makroskopowy świat przyrody – od ściółki leśnej pełnej bezkręgowców po obserwacje zwierząt z użyciem profesjonalnego sprzętu. To niesamowita podróż w głąb natury, dostępna tylko tej jednej nocy.

Taki zróżnicowany program sprawia, że Noc Muzeów w Krakowie staje się nie tylko okazją do zwiedzania, ale przede wszystkim do aktywnego uczestnictwa i niezapomnianych przeżyć. Tradycyjnie większość instytucji przygotowała symboliczny bilet wstępu w cenie 5 zł, a sporo wydarzeń będzie dostępnych bezpłatnie. W wielu miejscach obowiązują wcześniejsze rezerwacje, dlatego organizatorzy zachęcają do zapoznania się ze szczegółowym programem i zaplanowania swojej trasy zwiedzania.

