Zaskakująca pogoda w środę. Deszcz, burze, a w Tatrach śnieg

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-09-23 6:15

Środa, 23 września zapowiada się w Polsce jesiennie, a lokalnie nawet zimowo. W przeważającej części kraju wystąpią opady deszczu, na północnym wschodzie mogą pojawić się burze. W wyższych partiach Tatr prognozowane są opady śniegu. Będzie chłodno – temperatura maksymalna osiągnie 17 stopni. W górach i na północy silniej powieje.

Gęste, ciemne chmury deszczowe na niebie. O załamaniu pogody i opadach przeczytasz na Eska Kraków.
Autor: Engin_Akyurt/ Pixabay.com Deszcz i burze to nie wszystko! W górach zima i zawieje śnieżne [Prognoza IMGW na 22.09.2022]

IMGW przewiduje deszcz, burze i opady śniegu w środę, 23 września

W środę, 23 września niebo nad krajem będzie zachmurzone, chociaż lokalnie wystąpią przejaśnienia. Należy spodziewać się przelotnych opadów deszczu.

Najbardziej niespokojna pogoda spodziewana jest w północno-wschodniej części Polski. To właśnie w tym regionie opadom deszczu mogą towarzyszyć wyładowania atmosferyczne. W trakcie burz przewiduje się sumy opadów do 15 mm i porywisty wiatr.

Odmienna sytuacja pogodowa będzie w wysokich partiach Tatr. Prognozuje się tam opady śniegu, a pokrywa śnieżna może przyrosnąć o 5 cm. Niskie temperatury, oscylujące wokół 11 stopni, zapanują w rejonach podgórskich. Od kilku dni zimowe krajobrazy można obserwować w znanych tatrzańskich miejscach, między innymi w Dolinie Pięciu Stawów Polskich.

Ekstremalnie silny wiatr w Sudetach. Porywy do 90 km/h

Na pozostałym obszarze kraju słupki rtęci wskażą od 14 do 17 stopni Celsjusza. Nieco chłodniej zapowiada się sytuacja na północy, gdzie temperatura maksymalna wyniesie zaledwie 13 stopni.

Zazwyczaj wiatr z kierunków zachodnich będzie słaby i umiarkowany. Ale na północy i wschodzie, szczególnie podczas  burz, wiatr może znacznie przybrać na sile. Najsilniejsze podmuchy prognozowane są w wyższych partiach Sudetów, gdzie prędkość wiatru może dochodzić do 90 km/h.

Nadchodząca środa zapowiada się jako chłodny i deszczowy dzień. Mieszkańcy poszczególnych regionów powinni być przygotowani na opady, burze, silny wiatr, a osoby przebywające w górach – na iście zimową aurę. W środę warunki atmosferyczne nie będą sprzyjać spacerom, zwłaszcza górskim. 

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