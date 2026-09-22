Nowy hotel przy lotnisku w Krakowie. Wiadomo, kiedy otwarcie

W 2030 roku bezpośrednio przy terminalu lotniska Kraków-Balice powstanie nowoczesny hotel TRIBE Kraków Airport, oferujący gościom 170 pokoi oraz strefę fitness i biznesową.

Umowę franczyzową na realizację tej inwestycji podpisała grupa Accor z krakowską spółką Kraków Airport Hotel.

Powstanie obiektu jest odpowiedzią na dynamiczny rozwój krakowskiego lotniska, które w 2025 roku obsłużyło rekordowe 13,25 miliona pasażerów.

Kiedy zostanie otwarty nowy hotel przy Kraków Airport? Znamy plany inwestorów

W 2025 roku krakowskie lotnisko obsłużyło rekordowe 13,25 miliona pasażerów, stając się najszybciej rozwijającym portem w Unii Europejskiej w swojej kategorii. Docelowo, po rozbudowie terminalu, przepustowość ma wzrosnąć nawet do 20 milionów podróżnych rocznie. Nic więc dziwnego, że zapotrzebowanie na miejsca noclegowe w bezpośrednim sąsiedztwie lotniska stale rośnie.

Odpowiedzią na te potrzeby ma być właśnie nowa inwestycja. Jak wynika z komunikatu prasowego grupy Accor, otwarcie nowoczesnego obiektu TRIBE Kraków Airport zaplanowano na 2030 rok. Umowa franczyzowa została podpisana z krakowską spółką Kraków Airport Hotel sp. z o.o. Prezes Zarządu Kraków Airport, Łukasz Strutyński, podkreśla, że rosnący ruch pasażerski tworzy idealne warunki do rozwoju tego typu usług. Z kolei Mieczysław Włosek, Prezes Zarządu Kraków Airport Hotel, zaznacza: „Ta inwestycja potwierdza nasze długofalowe zaangażowanie w rozwój infrastruktury hotelowej związanej z Kraków Airport. Widzimy rosnące zapotrzebowanie na zróżnicowaną ofertę noclegową i jesteśmy przekonani, że projekt dobrze uzupełni obecną ofertę lotniska”.

Jakie udogodnienia zaoferuje hotel przy krakowskim lotnisku?

Nowy obiekt zlokalizowany bezpośrednio przy terminalu zaoferuje gościom 170 pokoi. Do dyspozycji podróżnych oddane zostaną również restauracja, bar, nowoczesne centrum fitness, a także specjalna strefa biznesowa i parking. Projekt ten ma przyciągnąć zarówno klientów biznesowych, jak i osoby podróżujące prywatnie.

Przedstawiciele marki podkreślają, że TRIBE to koncept stworzony dla osób, które płynnie łączą pracę z wypoczynkiem. „Cieszymy się, że możemy rozwijać doświadczenie TRIBE w kolejnych destynacjach w Polsce” – dodaje Pauline Oster, Vice President & Executive Director of TRIBE Hotels Europe & North Africa. W procesie przygotowania inwestycji inwestora wspierała firma doradcza Hotel Professionals, która opracowała studium wykonalności oraz brała udział w negocjacjach. Nowy obiekt dołączy do sieci Accor, która w Polsce zarządza już 88 hotelami.

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