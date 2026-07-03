Wolontariusze świętowali sukcesy Fundacji Kromka Chleba. Teraz tworzą Ogród Biblijny

Podziękowali wolontariuszom za ich pracę. IV Gala Wolontariatu pełna wzruszeń i niespodzianek

Czwarta edycja Gali Wolontariatu, zorganizowana przez Fundację Kromka Chleba, pozwoliła uroczyście docenić tych, którzy regularnie wspierają działania organizacji i lokalnego Hospicjum Via Spei. Przedstawiciele fundacji mogli osobiście wyrazić wdzięczność za okazane wsparcie i zaangażowanie, zwłaszcza wolontariuszom. Podczas uroczystości nie zabrakło niespodzianek, z których największe wrażenie zrobił specjalny tort przygotowany z myślą o fundacji. Zaproszeni goście otrzymali też upominki. Podczas gali omówiono efekty programu „Wychowanie przez wolontariat”, który jest efektem współpracy z różnymi instytucjami. W ramach tego projektu zrealizowano takie przedsięwzięcia jak „Tulipanowy Marsz”, „Choinka dla hospicjum” czy artystyczno-edukacyjne czwartki.

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„Za pieniądze z tegorocznych zbiórek urządzimy ogród. Winorośl to początek naszego ogrodu biblijnego”

Tegoroczna edycja projektów fundacji przyciągnęła uwagę aż 45 placówek, podczas gdy w poprzednim roku było ich 34. Zbiórka pod hasłem „Tulipany dla Hospicjum Via Spei” pozwoliła zgromadzić ponad 41 tysięcy złotych. Pieniądze zostaną wykorzystane na stworzenie wyjątkowego terenu zielonego wokół budynku hospicjum. Twórcy inicjatywy zdradzili, że pierwsze prace ruszą lada dzień, a sadzenie winorośli zapoczątkuje tworzenie... Ogrodu Biblijnego.

Fundacja podkreśla, jak ogromną rolę odgrywają wizyty młodych wolontariuszy u pacjentów hospicjum. Młodzież, biorąca udział w artystyczno-edukacyjnych czwartkach, organizuje różne występy, rozdaje małe prezenty i spędza czas z podopiecznymi.

Warto przypomnieć, że działająca od przeszło dwóch dekad Fundacja Kromka Chleba odpowiada między innymi za tarnowską Misję Dworcową, oferującą podstawowe wsparcie dla osób bezdomnych. Dodatkowo organizacja tworzy Hospicjum Via Spei, które od dwóch lat bez żadnych opłat wspiera nieuleczalnie chorych pacjentów oraz ich rodziny.