Wędkarz zauważył dryfujące ciało w zbiorniku. To poszukiwany 46-latek?

W czwartkowy wieczór, 2 lipca, nad akwenem Kruki w powiecie oświęcimskim rozegrał się dramat, po tym jak przebywający na brzegu wędkarz dostrzegł unoszące się na powierzchni ludzkie zwłoki. Wiele wskazuje na to, że odnaleziono 46-latka z Oświęcimia, za którym od minionego piątku (26 czerwca) prowadzono intensywne działania poszukiwawcze. Sprawę śmierci wyjaśniają teraz śledczy pod kierownictwem miejscowej prokuratury.

Wędkarz natrafił na zwłoki. Ciało mężczyzny w zbiorniku Kruki

Powiadomione o koszmarnym znalezisku służby ratunkowe błyskawicznie pojawiły się nad oświęcimskim zbiornikiem Kruki w czwartek, 2 lipca. Wędkarz podniósł alarm, gdy dostrzegł dryfujące na wodzie ciało, co uruchomiło szeroko zakrojoną akcję z udziałem zastępów straży pożarnej, policyjnych patroli oraz nurków. Wstępna ocena sytuacji na miejscu przez prokuratora i techników zasugerowała, że wyłowiony to najpewniej 46-letni obywatel Oświęcimia, o którego zaginięciu informowano 26 czerwca.

Akcja poszukiwawcza za mieszkańcem Oświęcimia trwała nieprzerwanie od niemal tygodnia. Na brzegu akwenu Kruki pozostawiono plecak oraz obuwie męskie, które w toku pierwszych czynności rozpoznano jako własność zaginionego 46-latka.

Prokuratura bada okoliczności utonięcia w Oświęcimiu

Obecnie śledczy i policjanci pracują nad rozwikłaniem zagadki śmierci w zbiorniku Kruki, działając pod okiem prokuratora. Priorytetem jest zrekonstruowanie przebiegu zdarzeń i ustalenie, czy mamy do czynienia z tragicznym wypadkiem, czy być może z udziałem innych osób. Zlecona została szczegółowa sekcja zwłok, mająca przynieść ostateczne potwierdzenie tożsamości zmarłego oraz określić precyzyjną przyczynę jego zgonu.

Przedstawiciele służb ponawiają wezwania do rozwagi podczas wypoczynku nad wodą, przypominając o kategorycznym zakazie korzystania z dzikich, niestrzeżonych zbiorników wodnych.

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