Zatrzymanie fałszerza w Wieliczce. Przejęto ponad 13 tysięcy fałszywych euro

Policja w Wieliczce uderzyła w fałszerzy. Tajna akcja CBŚP

Wszystko zaczęło się od poufnej informacji, którą na początku lutego 2026 roku zdobyli funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji. Wskazywała ona, że w jednym z mieszkań na terenie Wieliczki może znajdować się magazyn podrobionych pieniędzy. Działania operacyjne, prowadzone wspólnie z policjantami z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, szybko potwierdziły te niepokojące doniesienia. Na tej podstawie zaplanowano precyzyjnie przeprowadzoną akcję, która miała na celu zlikwidowanie nielegalnego procederu.

Ponad 13 tysięcy fałszywych banknotów euro w jednym mieszkaniu

Kiedy policjanci weszli do wytypowanego lokalu w Wieliczce, ich oczom ukazał się imponujący skład fałszywek. Zabezpieczono tam ponad 800 arkuszy papieru, na których nadrukowano banknoty o nominale 50 euro. Po przeliczeniu okazało się, że to ponad 13 tysięcy sztuk podrobionych pieniędzy, które mogły wkrótce trafić na rynek. Co ciekawe, na miejscu nie znaleziono żadnych maszyn drukarskich ani materiałów do produkcji, a całość dowodów trafiła do szczegółowej analizy biegłych.

50-letni fałszerz pieniędzy aresztowany. Grozi mu 25 lat więzienia

W trakcie policyjnej realizacji zatrzymano 50-letniego mężczyznę, którego śledczy podejrzewają o kluczowy udział w procederze fałszowania euro. Został on doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Wieliczce, gdzie usłyszał poważne zarzuty. Na wniosek prokuratora sąd podjął decyzję o zastosowaniu najsurowszego środka zapobiegawczego, czyli tymczasowego aresztowania. Zgodnie z polskim prawem, za fałszowanie pieniędzy, które jest traktowane jako zbrodnia, grozi mu kara nawet do 25 lat pozbawienia wolności.

Fałszywe pieniądze to cios w gospodarkę. Policja ostrzega

Przestępstwa związane z fałszowaniem środków płatniczych stanowią bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa ekonomicznego państwa i stabilności całego systemu finansowego. Wprowadzanie do obiegu podrobionych banknotów podważa zaufanie do waluty i prowadzi do realnych strat w gospodarce. Ofiarami tego procederu mogą paść nieświadomi obywatele oraz przedsiębiorcy, którzy przyjmując fałszywkę, tracą swoje pieniądze. Dlatego policja konsekwentnie zwalcza tego typu działalność, chroniąc rynek oraz finanse Polaków.

