Zawalenie kamienicy w centrum Krakowa. Kilkanaście osób musiało uciekać z domów

Ewakuacja mieszkańców na ulicy Grzegórzeckiej w Krakowie

Do zdarzenia doszło w sobotę, 14 marca, w godzinach wieczornych. Jak przekazano na profilu Powiat Krakowski 112 w mediach społecznościowych, przy ulicy Grzegórzeckiej w Krakowie zawalił się fragment konstrukcji niezamieszkałej kamienicy. Dach pustostanu zapadł się około godz. 18.

Na miejscu działa kilka zastępów straży pożarnej. W akcję zaangażowani są także policjanci, przedstawiciele nadzoru budowlanego oraz ratownicy z OSP GRS Kraków. Teren został zabezpieczony, a służby sprawdzają, czy pozostała część budynku jest stabilna i nie stwarza zagrożenia. Na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych.

Portal KR24 informuje, że zgłoszenie wpłynęło do służb około godziny 18. Ze względów bezpieczeństwa ewakuowano mieszkańców z sąsiednich budynków. Łącznie swoje mieszkania musiało opuścić 14 osób.

Dla ewakuowanych przygotowano tymczasowe miejsca zakwaterowania. Na miejscu wciąż pracują służby, które ustalają dokładne okoliczności i przyczyny zawalenia się części kamienicy.

