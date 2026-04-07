Zderzenie busa z osobówką na Zakopiance. Pięć osób rannych

Wypadek na Zakopiance w Głogoczowie. Zderzenie busa z autem osobowym

We wtorkowe popołudnie na odcinku Zakopianki w miejscowości Głogoczów doszło do niebezpiecznego wypadku. Służby ratunkowe odebrały zgłoszenie o zderzeniu busa z autem osobowym około godziny 15.20. Zdarzenie miało miejsce na jezdni prowadzącej w stronę Krakowa. Z ustaleń policji wynika, że w busie znajdowało się pięć osób, a w mniejszym aucie jedynie kierowca. Łącznie pięciu uczestników wypadku odniosło obrażenia, ale policjanci przekazali, że nie są one poważne. Ratownicy medyczni udzielali pierwszej pomocy na miejscu, po czym podjęto decyzję o przewiezieniu trzech poszkodowanych karetkami do szpitali w Krakowie i Myślenicach. Trwająca kilkadziesiąt minut akcja ratownicza wymusiła całkowite zamknięcie trasy w kierunku stolicy Małopolski, a mundurowi kierowali ruch na lokalne objazdy przez pobliskie miejscowości.

Koniec utrudnień na Zakopiance. Policjanci badają przyczyny wypadku w Głogoczowie

Zator na tej kluczowej dla całego regionu trasie był bardzo uciążliwy dla kierowców. Początkowo drogowcy szacowali, że przejazd pozostanie zablokowany aż do godziny 17.00, ostatecznie służbom udało się udrożnić jeden pas ruchu wcześniej. To pozwoliło na stopniowe rozładowywanie korków. Na miejscu zdarzenia pracowały zastępy straży pożarnej i policyjni technicy. Funkcjonariusze prowadzą teraz dochodzenie mające wyjaśnić przyczyny i okoliczności zderzenia.

QUIZ. Które miasto w Małopolsce jest większe? Pytanie 1 z 15 1. Zacznijmy od czegoś prostego. Które miasto jest większe, Kraków, czy Tarnów? Kraków Tarnów Następne pytanie