Zderzenie sześciu aut na A4. Trasa w stronę Katowic jest całkowicie zablokowana

Adrian Teliszewski
PAP
2026-04-23 9:48

W czwartek, 23 kwietnia 2026 roku w godzinach porannych doszło do masowego zderzenia pojazdów na autostradzie A4. Wypadek z udziałem sześciu maszyn na odcinku między Niepołomicami a Krakowem sprawił, że kluczowa trasa stanęła, a kierowcy muszą mierzyć się z gigantycznymi utrudnieniami.

  • Ruch na autostradzie A4 w kierunku Katowic został całkowicie wstrzymany po karambolu.
  • Do karambolu doszło w czwartkowy poranek na trasie między węzłami Niepołomice i Kraków Bieżanów.
  • W wypadku brały udział trzy auta osobowe, dwie furgonetki oraz pojazd ciężarowy, jednak nikt nie został ranny.
  • Utrudnienia dla podróżujących mogą potrwać blisko dwie godziny.

Karambol na autostradzie A4. Zderzyło się sześć aut

Do karambolu doszło w godzinach szczytu, kiedy na trasie panuje największe natężenie ruchu. Zderzenie trzech aut osobowych, dwóch samochodów dostawczych oraz jednej ciężarówki poskutkowało całkowitym zablokowaniem przejazdu w stronę Katowic. Jak przekazał oficer dyżurny krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, w wyniku tego groźnego incydentu żadna osoba nie odniosła poważnych obrażeń. Pomimo braku poszkodowanych, skutki wypadku mocno dają się we znaki wszystkim kierowcom przejeżdżającym przez okolicę.

Służby ratownicze, w tym patrole policji, strażacy oraz pracownicy techniczni GDDKiA, błyskawicznie dotarły na miejsce zdarzenia. Ich priorytetowym zadaniem jest teraz zabezpieczenie terenu, odholowanie zniszczonych pojazdów i możliwie najszybsze przywrócenie płynnego ruchu. Przedstawiciel zarządcy drogi zapowiedział, że zmotoryzowani muszą liczyć się z opóźnieniami trwającymi około dwóch godzin, choć policyjna praktyka pokazuje, że przy takich zdarzeniach usuwanie zniszczeń może potrwać znacznie dłużej.

Jak ominąć korki na A4 po karambolu pod Krakowem?

Podróżujący autostradą A4 w kierunku województwa śląskiego, szczególnie na fragmencie od węzła Niepołomice do zjazdu Kraków Bieżanów, powinni rozważyć poszukanie alternatywnych dróg. Funkcjonariusze policji apelują do zmotoryzowanych o wyrozumiałość oraz bezwzględne dostosowanie prędkości do warunków panujących na trasie. Warto również na bieżąco analizować komunikaty drogowe, co pomoże uniknąć stania w kilometrowych zatorach. Osoby zastanawiające się nad objazdem zablokowanej trasy mogą skorzystać z dróg lokalnych, jednak trzeba mieć świadomość, że z powodu przejęcia całego strumienia aut one również bardzo szybko staną się mocno przeciążone.

