Zima uderzy w twarze Polaków?! Niepokojące prognozy na Wielkanoc

Pogoda na Wielkanoc nie taka, jaką wymarzyli sobie Polacy? Rzeczniczka IMGW prognozuje w materiale PAP napływ arktycznych mas powietrza i co za tym idzie - konkretne ochłodzenie!

Cytowana przez Polską Agencję Prasową specjalistka od pogody mówi też o "mokrym śniegu". Modele pogodowe pokazują, że temperatury na zachodzie kraju powinny być wyraźnie poniżej normy wieloletniej!

Czy spokojne święta zmienią się w walkę z pogodą? Sprawdzamy w tym materiale.

Prognoza dlugoterminowa na Wielkanoc 2026

Jeszcze pod koniec pierwszej dekady marca prognozy na Wielkanoc były raczej optymistyczne. Niestety, z czasem modele zaczęły pokazywać o wiele gorszy scenariusz. Rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek powiedziała PAP, że 5 i 6 kwietnia (Niedziela i Poniedziałek Wielkanocny) w nocy temperatury wyniosą od 0 do 3 stopni. Najchłodniej będzie w górach, nocą do około -12 stopni Celsjusza.

- Są to prognozy długoterminowe, obarczone pewnym błędem, ale na tą chwilę możemy mówić, że idziemy w kierunku ochłodzenia. Typowo wiosennie powinno zrobić się w połowie kwietnia, a bliżej końca tego miesiąca będziemy mieć napływ zdecydowanie cieplejszych mas powietrza. W święta spodziewamy się opadów mieszanych - deszczu i mokrego śniegu, a w wyższych partiach gór śniegu - powiedziała Prasek, cytowana przez Polską Agencję Prasową.

Ochłodzenie na zachodzie i na południu to nie wszystko

Analiza modelu ECMWF potwierdza słowa Agnieszki Prasek z IMGW. Anomalia średniej temperatury powietrza względem lat 1991-2020 pokazuje największe spadki na zachodzie kraju i w południowych rejonach Polski. Szczegóły widać na mapach, które zamieszczamy pod tekstem. Temperatury w ciągu dnia na przeważającym obszarze kraju wyniosą od 3 do 5 stopni Celsjusza. Przydadzą się ciepłe kurtki i parasole. Pozostaje mieć nadzieję, że prognozy długoterminowe skręcą w dobrym kierunku. Analizy meteorologów będziemy regularnie przekazywać w naszych serwisach.

Prognoza pogody na przełom marca i kwietnia - model ECMWF

