Zmiana zagrożenia na Babiej Górze. GOPR wydał nowy komunikat

Decyzja ratowników GOPR na Babiej Górze. Zmniejszenie zagrożenia

Z Beskidów napłynęły optymistyczne wieści dla turystów planujących wędrówki. We wtorkowy wieczór ratownicy Grupy Beskidzkiej GOPR ogłosili poprawę warunków śniegowych, co skutkowało obniżeniem stopnia zagrożenia lawinowego z drugiego do pierwszego. Jest to najniższy poziom ostrzegawczy w obowiązującej, pięciostopniowej skali. Stabilizacja pokrywy śnieżnej nastąpiła dzięki specyficznym warunkom atmosferycznym – nocne przymrozki oraz umiarkowane ciepło w ciągu dnia pozwoliły na lepsze związanie śniegu. Mimo poprawy sytuacji, całkowite bezpieczeństwo nie jest gwarantowane, a goprowcy wskazują konkretne miejsca ryzyka.

„Niskie zagrożenie lawinowe występuje tylko w miejscach odłożenia większych ilości śniegu. Dotyczy to zwłaszcza żlebów oraz zagłębień terenowych powyżej górnej granicy lasu. Zwiększoną uwagę należy zachować podczas dziennego ocieplenia i nasłonecznienia”

Aktualne warunki na szlaku i ważne telefony

W rejonach szczytowych Babiej Góry wciąż utrzymuje się zimowa aura, a warstwa śniegu waha się tam od 80 do 90 centymetrów. Poważnym wyzwaniem dla wędrowców są występujące miejscami oblodzenia, które mogą prowadzić do groźnych upadków. Choć pierwszy stopień zagrożenia sugeruje ogólną stabilność pokrywy, zejście niewielkiej lawiny jest wciąż możliwe przy dużym obciążeniu stoku lub nagłym wzroście temperatury. Ratownicy przypominają o konieczności posiadania odpowiedniego doświadczenia i sprzętu. W razie problemów pomoc można wezwać pod bezpłatnym numerem alarmowym 985 lub 601 100 300. Przed każdą wyprawą należy bezwzględnie sprawdzać dynamicznie zmieniające się komunikaty pogodowe.