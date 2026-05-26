Stanisław Kracik rekomendowany na komisarza Krakowa

Coraz więcej wskazuje na to, że to właśnie Stanisław Kracik będzie osobą pełniącą obowiązki prezydenta Krakowa do czasu wyboru nowego włodarza miasta.

Jak poinformował wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar, trwa przygotowywanie oficjalnej rekomendacji dla premiera Donalda Tuska. Dokument ma zostać przekazany do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

– Jest taki zwyczaj, że wojewoda zwraca się z takim wnioskiem do pana premiera o powołanie komisarza i rekomenduje tam osobę, która w opinii wojewody mogłaby dobrze wypełniać takie obowiązki. Ja taki wniosek w tym momencie proceduję i nie jest tajemnicą, że nazwiskiem, które w tym wniosku się znajdzie, będzie pan Stanisław Kracik – powiedział wojewoda.

Wojewoda: Kracik gwarantuje stabilność

Zdaniem wojewody małopolskiego Stanisław Kracik posiada doświadczenie i kompetencje potrzebne do tymczasowego zarządzania jednym z największych miast w Polsce.

– Moim zdaniem znam ponad 20 lat pana prezydenta Kracika. Ma on pełne kompetencje, wiedzę i doświadczenie, a także zestaw cech osobowościowych, które sprawią, że w sposób sprawny, skuteczny i spokojny będzie w stanie administrować miastem Kraków w tym krótkim czasie do wyłonienia kolejnego prezydenta – podkreślił Krzysztof Jan Klęczar.

Oficjalna decyzja dotycząca osoby pełniącej obowiązki prezydenta Krakowa ma zostać ogłoszona najpóźniej w środę, 27 maja 2026 r. Do tego czasu obowiązki związane z funkcjonowaniem miasta wykonuje sekretarz Krakowa Antoni Fryczek.

Kraków po referendum

Zmiany we władzach miasta są konsekwencją referendum, które odbyło się w niedzielę, 24 maja 2026 roku.

Referendum w sprawie rozwiązania Rady Miasta Krakowa okazało się nieważne z powodu zbyt niskiej frekwencji. Do urn poszło 29,97 proc. uprawnionych mieszkańców, podczas gdy wymagany próg wynosił 30,59 proc., dlatego radni zachowają swoje mandaty mimo że zdecydowana większość głosujących opowiedziała się za ich odwołaniem.

Inaczej wyglądała sytuacja w przypadku referendum dotyczącego prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego. Frekwencja wyniosła tam 29,99 proc., przekraczając wymagane 26,98 proc., co oznacza, że głosowanie było wiążące. Za odwołaniem prezydenta zagłosowało 171 581 osób, a przeciw było 3 631 mieszkańców. Aleksander Miszalski opublikował już oświadczenie, w którym podziękował mieszkańcom i podkreślił, że z szacunkiem przyjmuje wynik referendum.