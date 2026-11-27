Zwolnienia grupowe w Małopolsce. Województwo na drugim miejscu w Polsce

Jak podaje portal Sądeczanin Info, powołując się na dane Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, od początku roku do września pracodawcy w Małopolsce zgłosili zamiar objęcia zwolnieniami grupowymi 4770 osób. W tym samym czasie pracę faktycznie straciło już 2656 pracowników z regionu.

Skala zapowiadanych cięć stawia Małopolskę na drugim miejscu w kraju, tuż za województwem mazowieckim. W samym wrześniu na Mazowszu zaplanowano redukcję 1359 etatów, natomiast w województwie małopolskim zgłoszono do zwolnienia 552 osoby. Małopolska wyprzedziła pod tym względem inne duże regiony przemysłowe, w tym Dolny Śląsk z wynikiem 220 osób oraz Śląsk, gdzie zgłoszono 184 pracowników.

Likwidacja zakładu Nowomag w Nowym Sączu. Zwolnienia w firmie FAMUR Glinik w Gorlicach

Poważnym uderzeniem w lokalny rynek pracy okazało się całkowite zamknięcie sądeckiego zakładu Nowomag. Oddział wchodzący w skład grupy Grenevia Famur definitywnie kończy działalność po 50 latach obecności na rynku, która trwała od 1976 roku. Decyzja o likwidacji oznacza, że pracę w Nowym Sączu straciło około 150 osób, które tworzyły tamtejszą załogę.

Redukcje dotknęły także Gorlice, gdzie masowe zwolnienia przeprowadził należący do tej samej grupy kapitałowej zakład FAMUR Glinik. Pierwotnie firma planowała pożegnać się z ponad 180 pracownikami, jednak po negocjacjach liczbę zwalnianych zmniejszono do około 100 osób. Zarząd Grupy Grenevia tłumaczy te kroki gwałtownym spadkiem zamówień i dekoniunkturą w branży urządzeń górniczych, co doprowadziło do całkowitej likwidacji Wydziału Mechanicznego.

Redukcja etatów w Krakowie. Korporacje przenoszą miejsca pracy do Indii

Trudna sytuacja dotarła również do Krakowa, uznawanego dotąd za stabilne centrum nowoczesnych usług dla biznesu. Problemy uderzyły w tamtejszy sektor finansowy i księgowy. Z oficjalnych raportów wynika, że jedno z październikowych zgłoszeń z branży usług wspólnych dotyczyło likwidacji 900 stanowisk pracy, a duże korporacje coraz częściej przenoszą etaty z Polski do tańszych państw, między innymi do Indii.

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