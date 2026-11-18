11 dni po zamachu kolejne dwie osoby opuściły szpitale.

Sześcioro rannych nadal jest hospitalizowanych w pięciu krakowskich lecznicach.

W ataku zginęło sześć osób, a 15 zostało rannych. Sprawca zmarł w szpitalu.

Ostatnie pożegnania ofiar zamachu w Krakowie

Dwie osoby wyszły ze szpitali jednego dnia

O kolejnym wypisie poinformowało w środę wieczorem biuro wojewody małopolskiego. Kobieta przebywała w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Wcześniej tego samego dnia do domu wrócił mężczyzna leczony w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II.

Po tych wypisach w krakowskich szpitalach pozostało sześcioro poszkodowanych. Jak przekazało biuro wojewody, stan wszystkich rannych jest stabilny.

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Zamach na Rynku Głównym

Do tragedii doszło 7 listopada. 24-letni napastnik wjechał samochodem na Rynek Główny w Krakowie, a następnie zaczął strzelać do przypadkowych osób. Zginęło sześć osób, a 15 zostało rannych. Sprawca zmarł później w szpitalu.

Tego samego dnia policjanci znaleźli w mieszkaniu mężczyzny w Ostrowcu Świętokrzyskim ciała jego ojca, matki i siostry. Wszyscy mieli rany postrzałowe.

Śledztwo w sprawie ataku prowadzi małopolski wydział zamiejscowy Prokuratury Krajowej.