- 11 dni po zamachu kolejne dwie osoby opuściły szpitale.
- Sześcioro rannych nadal jest hospitalizowanych w pięciu krakowskich lecznicach.
- W ataku zginęło sześć osób, a 15 zostało rannych. Sprawca zmarł w szpitalu.
Dwie osoby wyszły ze szpitali jednego dnia
O kolejnym wypisie poinformowało w środę wieczorem biuro wojewody małopolskiego. Kobieta przebywała w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Wcześniej tego samego dnia do domu wrócił mężczyzna leczony w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II.
Po tych wypisach w krakowskich szpitalach pozostało sześcioro poszkodowanych. Jak przekazało biuro wojewody, stan wszystkich rannych jest stabilny.
Zamach na Rynku Głównym
Do tragedii doszło 7 listopada. 24-letni napastnik wjechał samochodem na Rynek Główny w Krakowie, a następnie zaczął strzelać do przypadkowych osób. Zginęło sześć osób, a 15 zostało rannych. Sprawca zmarł później w szpitalu.
Tego samego dnia policjanci znaleźli w mieszkaniu mężczyzny w Ostrowcu Świętokrzyskim ciała jego ojca, matki i siostry. Wszyscy mieli rany postrzałowe.
Śledztwo w sprawie ataku prowadzi małopolski wydział zamiejscowy Prokuratury Krajowej.