Przy zamachowcu znaleziono kilka telefonów. Większość udało się już odblokować.

Z dostępnych urządzeń nie wynika jednak nic, co mogłoby przełamać śledztwo.

Śledczy otworzyli też sejf w mieszkaniu mężczyzny. Znaleźli w nim wyłącznie amunicję.

Msza za zamachowca Michała Oksińskiego w Bazylice Mariackiej w Krakowie

Jeden z telefonów może trafić do specjalistów za oceanem

Przy Michale Oksińskim, który otworzył ogień do przechodniów na Rynku Głównym w Krakowie, znaleziono kilka aparatów telefonicznych. Jak nieoficjalnie ustalili reporterzy Radia ESKA, śledczy mają problem z dostępem do danych zapisanych w jednym z nich.

Chodzi o amerykańskiego iPhone'a. Urządzenie jest poważnie uszkodzone, a jego zabezpieczenia okazują się trudne do złamania. Według ustaleń Radia ESKA konieczna może być pomoc specjalistów z zagranicy. Telefon ma zostać wysłany do Stanów Zjednoczonych.

Dla prokuratury odzyskanie danych jest bardzo ważne. Śledczy chcą ustalić, jakie treści zamachowiec przechowywał w urządzeniu i z kim się kontaktował. Pozostałe telefony zostały już rozszyfrowane, ale nie znaleziono w nich niczego, co mogłoby przynieść przełom w sprawie.

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Otworzyli sejf w mieszkaniu zamachowca

Ustaliliśmy również, że śledczym udało się otworzyć sejf znajdujący się w mieszkaniu, z którego Michał Oksiński wyruszył do Krakowa. W środku znaleziono amunicję. Poza nią nie było tam innych przedmiotów.

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Rodzina nie odebrała ciała mężczyzny

Ciała Michała Oksińskiego wciąż nie odebrali bliscy. Rodzina zażądała przeprowadzenia badań DNA, aby mieć pewność co do tożsamości zmarłego. Wstępne okazanie zwłok nie rozwiało jej wątpliwości. Na razie nie wiadomo, kiedy badania zostaną zakończone i kiedy rodzina będzie mogła odebrać ciało.

Źródło: Radio ESKA

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