Ponad pół wieku na UJ – z krakowską uczelnią był związany od września 1972 roku.

Ważne funkcje w medycynie – kierował I Katedrą Chirurgii Ogólnej UJ CM i był konsultantem krajowym w dziedzinie chirurgii ogólnej.

Doceniony w kraju i za granicą – otrzymał m.in. honorowe członkostwa zagranicznych towarzystw chirurgicznych i Złoty Krzyż Zasługi.

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Całe życie zawodowe związał z Krakowem

Jan Kulig urodził się 8 lipca 1948 roku w Wadowicach. Medycynę studiował w Krakowie, a dyplom uzyskał w 1972 roku. We wrześniu tego samego roku rozpoczął pracę na Uniwersytecie Jagiellońskim – z tą uczelnią związał całą swoją karierę. Stopień doktora nauk medycznych zdobył w 1978 roku, habilitację uzyskał w 1991 roku, a tytuł profesora nauk medycznych otrzymał w 2000 roku. Był specjalistą chirurgii ogólnej.

Na uczelni zajmował kolejne stanowiska. Kierował Regionalną Pracownią Ultrasonografii, pracował w zespole do spraw transplantacji UJ CM, a w latach 1997–2000 był zastępcą dyrektora Studium Kształcenia Podyplomowego.

Wprowadzał nowe metody leczenia

W 2003 roku objął kierownictwo I Katedry Chirurgii Ogólnej UJ CM oraz Kliniki Chirurgii Gastroenterologicznej. Zarządzał nią do 2016 roku. Dużą część swojej pracy poświęcił rozwojowi nowoczesnej diagnostyki i terapii. Pod jego kierunkiem rozwijano zastosowanie ultrasonografii w chirurgii, w tym badań wykonywanych podczas operacji oraz ultrasonografii endoskopowej. Zajmował się przede wszystkim chirurgią ogólną i chorobami przewodu pokarmowego.

W 1995 roku na kongresie IGCC w Kioto otrzymał pierwszą nagrodę za badania nad rakiem żołądka. W 1980 roku został wyróżniony nagrodą naukową pierwszego stopnia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej za prace dotyczące wykorzystania endoskopii w diagnostyce i leczeniu chirurgicznym.

Kierował środowiskiem chirurgów

Profesor Kulig działał także w ogólnopolskich strukturach medycznych. Był prezesem Towarzystwa Chirurgów Polskich i konsultantem krajowym w dziedzinie chirurgii ogólnej. Przewodniczył Komitetowi Terapeutycznemu Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie i uczestniczył w pracach wielu gremiów związanych z medycyną oraz nauką.

Jego osiągnięcia doceniono również poza Polską. Został honorowym członkiem Niemieckiego Towarzystwa Chirurgii Ogólnej i Wisceralnej oraz Włoskiego Towarzystwa Chirurgii. W 2004 roku otrzymał Złoty Krzyż Zasługi.

Uniwersytet Jagielloński żegna prof. Jana Kuliga

W pożegnaniu opublikowanym po śmierci profesora podkreślono jego wiedzę, doświadczenie i wkład w rozwój krakowskiej chirurgii. Dla wielu lekarzy był mistrzem i autorytetem, a dla współpracowników – życzliwym kolegą. Rodzinie, bliskim, współpracownikom i przyjaciołom prof. Jana Kuliga złożono wyrazy współczucia.

Źródło: Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum