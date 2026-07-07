Trzymał 148 węży w piwnicy. Przerażające odkrycie w krakowskim bloku

Kraków: 148 pytonów w piwnicy. Mężczyzna z zarzutami

Krzysztof M. stanie przed sądem za znęcanie się nad 148 wężami! Gady trzymał w piwnicy jednego z krakowskich bloków. Prokuratura Rejonowa Kraków-Prądnik Biały skierowała już w tej sprawie akt oskarżenia do sądu. Jak przekazał prokurator Tomasz Waszczuk, sprawa wyszła na jaw, gdy na klatce schodowej znaleziono śpiącego węża. Na miejsce wezwano policjantów, którzy chcieli ustalić, skąd pochodzi zwierzę. Funkcjonariusze sprawdzili budynek i odkryli w piwnicy jeszcze 147 węży. W sumie w piwnicy mieszkało 148 pytonów królewskich o długości od około jednego do dwóch metrów.

Sonda Boisz się węży? Okropnie! Uwielbiam te zwierzęta!

Oskarżony o znęcanie się nad 148 pytonami odpiera zarzuty

Według ustaleń śledztwa, każdy gad był trzymany osobno w małym, plastikowym pojemniku. Zdaniem prokuratury warunki, w jakich trzymano zwierzęta, noszą znamiona znęcania się. Dlatego Krzysztof M. usłyszał zarzut dotyczący wszystkich 148 pytonów królewskich. Oskarżony nie zgadza się z taką oceną sytuacji i nie przyznaje się do winy. Zgodnie z polskim prawem, za znęcanie się nad zwierzętami grożą nawet trzy lata za kratkami.

Prokuratura wszczęła osobne dochodzenie w sprawie ewentualnego handlu zwierzętami z naruszeniem unijnych przepisów. Śledczy sprawdzają, czy zatrzymany mężczyzna nie sprzedawał węży niezgodnie z obowiązującym prawem.

Co to za gatunek? Pyton królewski w krakowskim bloku

Pyton królewski to niejadowity wąż, który przeważnie mierzy od 100 do 150 centymetrów, ale zdarzają się też osobniki dwumetrowe. Choć z natury są to zwierzęta łagodne, wymagają specyficznych warunków hodowlanych. Właściciel musi zadbać o odpowiednią temperaturę, wilgotność i zapewnić gadowi wystarczającą przestrzeń.