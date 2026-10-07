19-letni Kacper zabił byłą dziewczynę z zimną krwią. Zaczaił się przed jej domem

Tragedia rozegrała się w poniedziałek, 15 czerwca 2026 roku, na terenie gminy Mszana Dolna (powiat limanowski, woj. małopolskie). Z pierwszych, gorących doniesień mediów lokalnych wynikało, że miejsce zdarzenia było pełne służb ratowniczych i policyjnych radiowozów. Funkcjonariusze odnaleźli tam ciężko ranną kobietę, która pilnie potrzebowała pomocy medycznej. Mimo błyskawicznej reanimacji, życia 19-latki nie udało się uratować. Według wstępnych informacji, udostępnionych przez limanowską policję, za napaścią na dziewczynę stał jej były chłopak. Śledczy powiązali fakty w mgnieniu oka, opierając się na relacjach świadków i zebranych dowodach.

Poszukiwany 19-latek odnaleziony. Nie stanie jednak przed sądem

Mundurowi podali, że około godziny 22:20 były chłopak ofiary zjawił się w miejscu, w którym się znajdowała. Prawdopodobnie pomiędzy młodymi wywiązała się kłótnia, która eskalowała do fizycznego ataku. Po zadaniu 19-latce dotkliwych ran, sprawca uciekł w nieznanym kierunku. Policja szybko ustaliła, że napastnikiem był 19-letni Kacper W., a jego wizerunek zalał ogólnopolskie portale informacyjne. Media szybko ochrzciły go „zabójcą o twarzy dziecka” – młodzieniec wyglądał niezwykle potulnie, co mocno kontrastowało z okrucieństwem zarzucanego mu czynu. W poszukiwania zaangażowano ogromne siły z całego województwa, m.in. pion kryminalny, prewencję, psy tropiące, ratowników GOPR oraz jednostkę strażaków ochotników z Myślenic. Policjanci nie tylko przeczesywali tereny leśne i zarośla, ale także przepytywali sąsiadów, przyjaciół i rodzinę uciekiniera, aby ustalić ewentualne miejsce jego schronienia. Służby miały jeden priorytet: błyskawiczne zatrzymanie groźnego sprawcy.

KPP w Limanowej informowała o blokadach drogowych i wzmożonych kontrolach aut w rejonie Mszany Górnej oraz sąsiednich wsi. Równolegle teren był dokładnie patrolowany na piechotę, a także z powietrza, przy użyciu nowoczesnych dronów. Śledztwo traktowano jako absolutnie nadrzędne, a równocześnie starano się poznać wszelkie szczegóły zabójstwa 19-letniej Magdy. Ciało dziewczyny odkrył członek jej rodziny, po czym natychmiast wezwał służby. Jednak zanim media zdążyły przybliżyć sylwetkę zamordowanej, napłynęły wieści o odnalezieniu poszukiwanego 19-latka. Okazało się, że Kacper W. nie żyje. Jego zwłoki wypatrzyła we wtorek rano, 16 czerwca 2026 roku, załoga policyjnego helikoptera, przeczesująca zalesiony teren w gminie Mszana Dolna.

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Będziemy identyfikować ciało, aby potwierdzić, czy jest to poszukiwany sprawca zabójstwa. Zwłoki zostały zabezpieczone do dalszych czynności

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Powyższe słowa w rozmowie z Polską Agencją Prasową przekazała podinspektor Katarzyna Cisło z KWP w Krakowie. Jak wiemy, doniesienia o tożsamości zmarłego szybko zostały potwierdzone przez śledczych. Było to ciało Kacpra W. Odnalezienie zwłok 19-latka stanowiło formalny koniec policyjnej obławy.

„Super Express” podał, że domniemany sprawca odebrał sobie życie przez powieszenie, a do zdarzenia doszło w niedalekim lesie. W pobliżu ciała znaleziono przedmiot, który śledczy wytypowali jako potencjalne narzędzie mordu. Dziennikarka gazety, Anita Leszaj, doniosła, że atak na ofiarę miał miejsce zaraz po tym, jak wróciła ona z pracy do domu. Były partner wyczekiwał w ukryciu przed jej posesją. Kiedy znienacka się pojawił, doszło do ostrej wymiany zdań. Wtedy z rąk 19-latka padły ciosy ostrym narzędziem (prawdopodobnie nożem), które trafiły Magdę w klatkę piersiową i szyję. Rzecznik prasowa Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu, prokurator Justyna Rataj-Mykietyn, przekazała opinii publicznej, że para była wcześniej w związku, który zakończył się przed tragicznymi wydarzeniami.

Kacper W. zaatakował byłą partnerkę. Ciosy okazały się śmiertelne

Ze wstępnych ustaleń wynika, że sprawca faktycznie zaatakował 19-latkę po jej powrocie z pracy, zadając kilka uderzeń ostrym narzędziem w okolice szyi i klatki piersiowej. Kobieta zmarła, a sprawca oddalił się w rejon masywu leśnego

Z relacji rzeczniczki prokuratury wynika, że podczas poszukiwań sprawcy, ekipy śledcze przez całą noc pracowały w domu ofiary. Biegli z krakowskiego laboratorium kryminalistycznego i prokurator gromadzili materiał dowodowy, w tym kluczowe dla sprawy ślady biologiczne. Ich zabezpieczenie było niezbędne do odtworzenia przebiegu morderstwa. Ciała zamordowanej Magdy i odnalezionego w lesie Kacpra przewieziono do zakładu medycyny sądowej, by przeprowadzić badania sekcyjne. Równolegle, Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu zainicjowała śledztwo, obejmujące zarówno okoliczności śmierci 19-latki, jak i samobójstwo podejrzanego o tę zbrodnię mężczyzny.

Głos w sprawie zabrała także matka podejrzanego. W rozmowie z dziennikarzami „Super Expressu” wyjaśniała, że jej syn za wszelką cenę próbował wrócić do byłej partnerki i bardzo źle znosił rozstanie. Zrozpaczona kobieta, pani Marta, podkreśliła, że młodzi spędzili ze sobą trzy lata, a ich rozstanie, które nastąpiło w maju, było dla syna potężnym wstrząsem. Zdradziła, że chłopak mocno ufał w to, że ich relacja przetrwa próbę czasu. Kiedy jednak stało się inaczej, postanowił walczyć o Magdę, kupując jej m.in. kwiaty. Rodzicielka Kacpra stwierdziła, że chłopak dusił w sobie negatywne emocje i nie opowiadał jej o szczegółach rozstania. Feralnego dnia wiedziała, że syn opuścił dom, ale nie dopytywała go o powód wyjścia.

Nie mówił, gdzie idzie, a ja nie zapytałam

Tymczasem 19-latek skierował się wprost pod dom Magdy. Wiedząc, kiedy kończy zmianę, zaplanował całe zajście. Odległość między ich domami była niewielka – dzieliło ich raptem kilka kilometrów, mimo że mieszkali w osobnych miejscowościach. Jak donosiła Anita Leszaj z „Super Expressu”, nieruchomość ofiary znajdowała się na odludziu, na końcu lokalnej drogi. Łatwo było tam znaleźć miejsce do obserwacji, co Kacper bezwzględnie wykorzystał. Dziewczyna nie przeczuwała tragedii.

Gdy tylko 19-latka zaparkowała auto, napastnik wyszedł z cienia. Uzbrojony w nóż, wdał się w z nią w awanturę. Próba ucieczki do środka domu zakończyła się niepowodzeniem i chłopak śmiertelnie zranił byłą partnerkę. Koleżanki Magdy spekulują, że gdyby ktoś z otoczenia w porę zareagował na stalking ze strony Kacpra, do najgorszego mogło wcale nie dojść. 19-latek miał rzekomo regularnie ją nagabywać, wydzwaniać do niej, pisać SMS-y i przesiadywać pod jej pracą. Zdarzyło mu się również uszkodzić opony w jej aucie. Bliscy Magdy relacjonowali, że ofiara zwyczajnie się go bała. Ich relacja nie zawsze jednak wyglądała w ten sposób.

Kacper W. nie mógł pogodzić się ze stratą ukochanej

Młodzi zakochali się w sobie jeszcze w czasach szkolnych. Matka 19-latka uważała ich relację za wyjątkowo udaną i stałą. Przez trzy lata stanowili w opinii otoczenia wzorową, szczęśliwą parę. Wszystkie przytoczone wątki będą jednak drobiazgowo badane przez policję w ramach toczących się postępowań.

W związku z zaistniałymi zdarzeniami, prowadzone są dwa odrębne śledztwa: w sprawie zabójstwa 19-letniej kobiety oraz w sprawie samobójczej śmierci 19-letniego mężczyzny. Celem prowadzonych postępowań jest wszechstronne wyjaśnienie przebiegu zdarzenia oraz wszystkich towarzyszących temu okolicznościom

W świetle wyników sekcji zwłok stało się jasne, że Magdalena D. straciła życie na skutek ran ciętych i kłutych zadanych niebezpiecznym narzędziem (zapewne nożem). Prokurator Justyna Rataj-Mykietyn w oświadczeniu dla „Super Expressu” przekazała, że biegli odnotowali jedno uderzenie w szyję oraz pięć ciosów wymierzonych w klatkę piersiową, z których dwa okazały się śmiertelne. Wykluczono występowanie obrażeń obronnych. W przypadku mężczyzny nie wykryto żadnych innych obrażeń. Jego śmierć nastąpiła przez powieszenie. Prokuratura potwierdziła też fakt zgłoszenia przez ofiarę incydentu przebicia opon w jej pojeździe. Do tragedii doszło jednak, zanim organom ścigania udało się zamknąć tę sprawę.

Kiedy trwały policyjne czynności, rodzina i przyjaciele Magdaleny gromadzili się na uroczystościach żałobnych. Ceremonia odbyła się 19 czerwca 2026 roku. Dziewczynę żegnały tłumy zszokowanych mieszkańców, a mogiłę przykryto wiązankami jasnych róż. Prowadzący mszę w parafii św. Michała Archanioła ksiądz mówił o wielkim niezrozumieniu dla nagłej, brutalnej śmierci 19-latki i trudnościach z akceptacją takiego zła, wzywając równocześnie wiernych do wiary w to, że to miłość, a nie śmierć, ma ostateczne znaczenie. Duchowny apelował, aby w sercach ludzi znalazło się miejsce na przebaczenie sprawcy, zaznaczając, że miłość triumfuje nad nienawiścią. Wspominał także, że krótki żywot ofiary był pełen ciepła i dobroci. Zgromadzeni na cmentarzu rzewnie opłakiwali pochówek 19-latki, wyrażając swój żal i łącząc się w bólu z pogrążoną w żałobie rodziną. Sąsiedzi chwalili Magdę za skromność i samodzielność – dziewczyna, nie oglądając się na rodziców, wcześnie podjęła pracę. Zyskała ogromną sympatię wśród lokalnej społeczności.

Na ten moment postępowania przygotowawcze znajdują się jeszcze w toku. Ostatecznym scenariuszem będzie najpewniej formalne zamknięcie obu spraw, ze względu na śmierć sprawcy zabójstwa. Choć finał dochodzenia nie zwróci 19-latce życia, dotarcie do prawdy na temat ostatnich chwil jej życia z pewnością okaże się pomocne dla zrozpaczonych bliskich.