Michał Oksiński na nagraniu ze szkoły. Zamachowiec z Krakowa wygrał konkurs

W przestrzeni internetowej odnaleziono nagranie sprzed kilku lat, na którym występuje Michał Oksiński, będący wówczas uczniem Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Kamera zarejestrowała przyszłego sprawcę krakowskiej masakry, gdy w towarzystwie szkolnych kolegów z dumą relacjonuje zwycięstwo w wojewódzkim konkursie wiedzy normalizacyjnej. Jego ówczesna postawa w żaden sposób nie zapowiadała nadchodzącej tragedii.

Odkopany materiał wideo wywołał ogromne poruszenie na platformach społecznościowych. Internauci zastanawiają się, co doprowadziło do tak drastycznej i przerażającej przemiany u tego młodego mężczyzny. Komentujący zgodnie podkreślają, że w tamtych czasach zachowywał się zupełnie spokojnie i nie wysyłał żadnych alarmujących sygnałów.

„Na tym nagraniu wydaje się normalny, jedynie może trochę nieśmiały” – oceniła jedna z komentujących osób.

„Co mu do głowy strzeliło? Tak zmarnować sobie życie i innym... Że też w porę nie zajęli się nim jacyś specjaliści. Szkoda dzieciaka...” – zastanawia się kolejny użytkownik sieci.

„Kurczę normalnie szok, chłopak faktycznie wydaje się trochę wycofany tak jak o nim mówili , nieśmiały, raczej sprawia wrażenie wrażliwego i ten wygląd taki trochę dziewczęcy wygląda na kogoś kto by nie skrzywdził muchy... Nawet i trochę przystojny, kto by pomyślał że okaże się tak niebezpieczny jak pomyśle że zabił z zimną krwią swoją rodzinę , nie mogę tego pojąć. Zrobiło mi się strasznie zimno po obejrzeniu tego, wygląda tak niewinnie a chciał zamordować tak wiele istnień...” – czytamy w innym wpisie pod nagraniem.

Masakra w Krakowie i zabójstwo rodziny Michała Oksińskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Warto przypomnieć, że brutalny atak przeprowadzony 7 listopada w Krakowie doprowadził do śmierci sześciu osób. Śledczy dokonali też makabrycznego odkrycia w rodzinnym domu Michała Oksińskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim, gdzie znaleziono zwłoki trojga jego bliskich, czyli matki, ojca oraz siostry, którzy również zostali bestialsko zamordowani. Bilans zabitych w stolicy Małopolski mógł być znacznie wyższy, gdyż napastnik zranił tam kilkanaście osób, zanim 24-latka śmiertelnie postrzelił jeden z biorących udział w akcji funkcjonariuszy policji.

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