Prokuratura Krajowa w Krakowie potwierdziła, że otrzymała donosy na obu policjantów, Jakuba Kulika i Artura Morańskiego, uhonorowanych za odwagę.

Zawiadomienia te dotyczą zarzutu przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy podczas użycia broni służbowej.

Mimo że prokuratura sama nie widzi podstaw do kwestionowania działań policjantów, musi rozpatrzyć wielokrotnie składane donosy.

Po przeprowadzeniu postępowania sprawdzającego prokurator zdecyduje o wszczęciu lub odmowie wszczęcia śledztwa.

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Szczegóły dotyczące pism wpływających do organów ścigania ujawnił w rozmowie z „Faktem” prokurator Eryk Stasielak, Naczelnik Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie. Śledczy potwierdził bez ogródek, że zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa uderzają w obu nagrodzonych policjantów.

„Mamy stan procesowy taki, że zostały złożone zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez obydwu funkcjonariuszy, nie tylko jednego” – przekazał prokurator Eryk Stasielak w rozmowie z „Faktem”.

Czego dokładnie domagają się autorzy donosów? Jak wyjaśnia prokuratura, zarzuty dotyczą przekroczenia uprawnień przy użyciu broni palnej na miejscu zdarzenia.

Śledczy nie mają wyboru. Muszą zająć się donosami

Okazuje się, że autorzy pism wykazali się ogromną determinacją, a zawiadomienia krążyły po jednostkach w całym kraju. Prokuratura nie jest w stanie wskazać precyzyjnej liczby dokumentów, które wpłynęły w tej sprawie, ponieważ były one wysyłane masowo do różnych instytucji. Finalnie wszystkie trafiły do krakowskiego wydziału Prokuratury Krajowej.

Śledczy od samego początku zaznaczają, że sami nie dopatrzyli się żadnych podstaw do kwestionowania profesjonalnego zachowania policjantów na służbie. Polskie prawo jest jednak bezwzględne i nakazuje szczegółowe zbadanie każdego zgłoszenia, nawet tego pochodzącego od osób powiązanych z przestępczością.

„W momencie, kiedy wpływa zawiadomienie, musi mu być nadany stosowny bieg procesowy. Nie można, oględnie mówiąc, wyrzucić go do kosza” – tłumaczy prok. Stasielak dla „Faktu”. Dopiero po przeprowadzeniu postępowania sprawdzającego prokurator podejmie decyzję o wszczęciu lub odmowie wszczęcia śledztwa. Jeśli doniesienia okażą się bezpodstawne, autorzy pism mogą sami usłyszeć zarzuty dotyczące fałszywego oskarżenia.

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