21-latek bestialsko okaleczył Marcysia i porzucił go w zaroślach. Mężczyzna przyznał się do winy

11 lutego w rejonie Dworca Głównego w Krakowie znaleziono rannego królika

Zwierzę miało m.in. obcięte uszy, rany kończyn i ranę ciętą na grzbiecie

Policja zabezpieczyła monitoring i wytypowała 21-letniego sprawcę

Mężczyzna przyznał się do okaleczenia i porzucenia zwierzęcia

W mieszkaniu znaleziono marihuanę oraz narzędzie użyte do zadania ran

Grozi mu do 3 lat więzienia

W połowie lutego do komisariatu wpłynęło zawiadomienie dotyczące zwierzęcia z widocznymi obrażeniami. Jak ustalono, królik miał poważne rany, w tym obrażenia wskazujące na celowe obcięcie uszu. Stwierdzono także urazy kończyn oraz ranę ciętą na grzbiecie. Charakter obrażeń sugerował, że zwierzę mogło paść ofiarą znęcania się. Po przyjęciu zgłoszenia funkcjonariusze zabezpieczyli monitoring z okolicy miejsca, w którym odnaleziono królika. Analiza nagrań oraz zgromadzonego materiału dowodowego pozwoliła wytypować potencjalnego sprawcę.

Zatrzymanie 21-latka i przyznanie się do winy

25 lutego kryminalni udali się pod ustalony adres. Drzwi do mieszkania otworzył 21-letni mężczyzna, który początkowo zaprzeczał, by miał jakikolwiek związek ze sprawą. Po chwili przyznał jednak, że jakiś czas temu opiekował się takim zwierzęciem. Podczas przeszukania mieszkania policjanci ujawnili marihuanę. Zabezpieczono również ostry przedmiot, który – jak przyznał zatrzymany – posłużył do okaleczenia królika.

W trakcie czynności mężczyzna przyznał się do spowodowania obrażeń u zwierzęcia oraz do jego porzucenia w pobliżu miejsca zamieszkania.

Grozi mu do 3 lat więzienia

21-latek pozostaje w dyspozycji policjantów. Wczoraj trafił do placówki medycznej na konsultację. Niewykluczone, że w najbliższym czasie usłyszy zarzut znęcania się nad zwierzęciem, za co grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Może również odpowiadać za posiadanie nielegalnej substancji.

A jak obecnie czuje się królik, który otrzymał imię Marcyś? - Maluch ma się dobrze i jak widać na filmach, porusza się sprawnie. Jest pod stałą kontrolą lekarzy weterynarii, obrażenia wciąż się goją, ale Marcysiowi humor niezmiennie dopisuje i wesoło kica - informuje Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami.

