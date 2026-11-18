27 listopada poznamy nowe warianty s7 - posłuchaj materiału Uli Bieni-Niesyczyńskiej

Nie milkną protesty mieszkańców przeciwko budowie drogi S7, która połączy Kraków z Myślenicami. W ubiegłym roku krakowski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zaproponował sześć wariantów (A-F) trasy. Wszystkie rozpoczynały bieg S7-ki w Krakowie na autostradowym węźle Łagiewniki, Tuchowska lub Blacharska. Z powodu ogromnego sprzeciwu społecznego warianty zostały ostatecznie odrzucone. Na przebieg trasy w Krakowie nie zgodził się też ówczesny prezydent Aleksander Miszalski. Ostatecznie projektowanie wariantów przejęła centrala GDDKIA w Warszawie. Odbyły się konsultacje społeczne oraz powołany został specjalny zespół do spraw projektowania nowych wariantów. Mieszkańcy i członkowie stowarzyszeń oraz komitetów ostro krytykują jego działania.

Zespół od początku był farsą i nie spełniał oczekiwań strony społecznej. Mieszkańcy nie chcą sami projektować tej drogi i nie chcą być tutaj czynnikiem decydującym. Strona społeczna postulowała od początku, aby został stworzony zespół ekspertów. Takiego nie było. Został stworzony za to ogromny krąg głosów społecznych, które w naszej ocenie są celowo napuszczane na siebie, żeby społeczeństwo i ten rejon Małopolski coraz bardziej podzielić. Z jednej strony mamy kwestie dramatów ludzkich, wywłaszczeń, a z drugiej strony kwestie nieprawidłowości prawno-formalnych - mówi Miłosława Strzelec-Gwóźdź z Komitetu Południe Krakowa przeciw S7.

Inwestycja puszczona przez tereny o najgęstszej zabudowie, w naturalny sposób będzie obfitowała w dużą ilość wywłaszczeń. Według informacji, które udało nam się zebrać, są to bezprecedensowe wywłaszczenia, biorąc pod uwagę odcinek. GDDKiA w swoich założeniach chce wybudować tę drogę w najlepszej dla siebie opcji, czyli najkrótszej. Jest to odcinek o długości 25/30 kilometrów między Krakowem a Myślenicami. Zgodnie z tą koncepcją idziemy przez teren najgęściej zabudowany, więc musimy się liczyć z dużą liczbą wyburzeń. Mieliśmy nadzieję, że właśnie te wszystkie zespoły, konsultacje, składane przez nas wnioski oraz pisma, pozwolą inwestorowi szerzej spojrzeć na problem i poszukać alternatywnych rozwiązań, żeby tę skalę wyburzeń ograniczyć - żeby nie liczyły się kwestie ekonomiczne związane z długością odcinka, ale przede wszystkim właśnie te elementy społeczne. Biorąc pod uwagę to, co zostało pokazane, czyli wyniki raportów, widzimy, że zostały na siebie napuszczone gminy, żeby między sobą rywalizowały. To ma odzwierciedlenie w ankietach, które spłynęły do Generalnej - porobiły się opcje, sojusze. Coraz częściej eksperci zastanawiają się, czy warto w ogóle ten trud budowy S7 podejmować, czy nie lepiej przeanalizować dotychczas podjęte rozwiązania inwestycyjne, zwłaszcza te w Zakopiankę z drogami dojazdowymi, z likwidacją lewoskrętów. Za dwa lata będziemy mieć ogromny węzeł w Opatkowicach, który będzie miał 14 zjazdów w jedną stronę. Autostrada A4 się rozbudowuje. W związku z tym może należałoby jeszcze raz zweryfikować, czy budowa S7 ma sens - mówi Piotr Cygan z Komitetu Południe Krakowa przeciw S7.

Wiadomo, S7 powinna powstać, natomiast nie znaczy to, że najkrótsza droga jest najlepsza. Dla nas problem polega na tym, że upatrzono sobie z jakiegoś powodu teren od Malinówki, czy od granicy z Wieliczką do Zakopianki. To jest teren, który niesie ze sobą bardzo dużo problemów geologicznych, hydrogeologicznych, osuwiskowych. Mamy tutaj kopalnię otworową, wysypisko śmieci, są pokłady wód zdrojowych, stara kopalnia, siarki, osuwiska. To najgęściej zaludniona część Krakowa - taka sypialnia dla miasta. My walczymy, żeby sprawdzić wyjście trasy na prawą i na lewą stronę, gdyż kilkanaście lat temu wstępnie był planowany ten przebieg od zachodniej strony. Tam jest większe natężenie ruchu - przynajmniej w naszym odczuciu i w naszych badaniach, bo według GDDKiA jest inaczej - mówi Krystyna Krok, architekt.

Wspomniane konsultacje społeczne odbyły się w listopadzie i grudniu ubiegłego roku w Krakowie, Mogilanach, Myślenicach, Sieprawiu, Świątnikach Górnych oraz Wieliczce. Szczegółowy raport został opublikowany pod koniec czerwca tego roku. Zespół do spraw projektowania nowych wariantów trasy S7 miał za zadanie między innymi opracować kryteria ich tworzenia. Ostatnie spotkanie odbyło się w październiku.

W październiku podsumowaliśmy pracę. W międzyczasie skierowaliśmy też do wszystkich uczestników tego zespołu formularze opinii, aby mogli wyrazić swoje zdanie na temat tego, jakie kryteria, podkryteria i jakie wagi tych kryteriów powinniśmy brać pod uwagę, szukając nowych wariantów przebiegu drogi ekspresowej S7 w województwie małopolskim. Zależało nam właśnie na tym, aby to mieszkańcy i samorządowcy wypowiedzieli się na jakich aspektach najbardziej im zależy. W grę wchodziły kryteria: społeczne, środowiskowe, techniczne i ekonomiczne. Mieszkańcy również wskazywali, które podkryteria ich zdaniem są najważniejsze, a które grają rolę drugo czy trzeciorzędną. Pod koniec listopada zaprezentujemy te nowe warianty, które odpowiadają zarówno wynikowi formularzy opinii, jak i pracom zespołu. Te wyniki nie do końca ze sobą korespondują. Na spotkaniach zespołu największa waga była przykładana do kwestii społecznych. Z kolei, gdy spojrzymy na wyniki formularzy opinii, a wysłało je nam ponad 50% uprawnionych do tego osób, to z tych dokumentów wynika, że to jednak kwestie techniczne czy bardziej funkcjonalne grają pierwsze skrzypce. Tutaj pod uwagę brane jest na przykład: natężenie ruchu, wpływ włączenia S7 w krakowski ring, kwestia dostępności logistycznej, długości tuneli i odległości pomiędzy węzłami. W tych formularzach kwestie społeczne znalazły się troszkę dalej. Najmniej ku naszemu zdziwieniu zostały ocenione kwestie środowiskowe, przyrodnicze - mówi Szymon Piechowiak, rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Mieszkańcy zwracają też uwagę na niejasne oznaczenia na mapie terenów wykluczonych z przebiegu trasy S7.

Rzeczywiście te mapy budzą bardzo duże kontrowersje. To są obszary wyłączone i wiemy, że przez te obszary ta droga nie pójdzie. Dlatego kwestia dodania każdego miejsca jest niezwykle cenna dla społeczeństwa. Myśmy zgłaszali bardzo dużo propozycji do tych map, natomiast tutaj należy odnieść się do tego, jak GDDKiA traktuje społeczeństwo, jak wygląda ten dialog i w związku z tym, jak te mapy powstają. Te tereny, które tam zostały ujęte to jest dobra wola Generalnej Dyrekcji. Wszystkie te obszary, za wyjątkiem części A uzdrowiska Swoszowice to są miejsca, co do których nie ma formalnego ograniczenia, żeby przez nie tę drogę poprowadzić. Natomiast w procesie planistycznym trzeba określić, gdzie ta droga może iść. Na mapie znalazły się na całe Swoszowice, kopalnia soli w Wieliczce, kopalnia Barycz. Natomiast największe problemy i kontrowersje budziła zabudowa mieszkalna. No i tutaj to, co GDDKiA wymyśliła, w jaki sposób będą te tereny uznawane, no to naprawdę woła o pomstę do nieba. Na przykład zostały z zasady włączone tam osiedla. Tu chodzi o nazwę, nie fizyczną kwestię czy to faktycznie jest osiedle czy nie. Chodzi o nazwę geograficzną i jeżeli coś zostało uznane za osiedle, to zostało automatycznie na tych mapach zaznaczone. Mamy teraz takie sytuacje, że są tereny osiedlowe, które w 1/4, w 1/3 czy nawet w połowie są w tej chwili niezabudowane. Nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby tam tę drogę móc planować. Wszystkie pozostałe mieszkalne tereny, które nie nazywały się "osiedle", były do decyzji GDDKiA, czy znajdą się na tej mapie czy nie. Nie znalazły się też na niej żadne obszary przyrodnicze chronione prawnie, czyli żadne rezerwaty, użytki ekologiczne, a takie w naszym regionie występują. Jeżeli zostaną zniszczone, to one są nie do odtworzenia - mówi Grzegorz Miąsko ze Stowarzyszenia Ratujmy Dolinę Wilgi.

Wspomniane mapy wyjaśnia Szymon Piechowiak z GDDKiA:

Część z tych obszarów wynika z przepisów prawa i one od początku były wyłączone. W trakcie spotkań, jeszcze sięgając do 2025 roku dużo rozmawialiśmy na ten temat. W tym roku dostawaliśmy bardzo dużo propozycji, wniosków zarówno mieszkańców, jak i samorządowców, żeby kolejne takie obszary wyłączać z projektowania. Bardzo dobrym przykładem jest uzdrowisko Swoszowice. Ono jest podzielone na trzy strefy. Tylko jeden z tych obszarów jest chroniony prawem, czyli my musimy ze względu na przepisy wyłączyć go z projektowania. Tak też zrobiliśmy. Pozostały jeszcze dwa obszary, które pierwotnie nie były wyłączone z projektowania, ale odpowiadając na głos mieszkańców i samorządowców, zdecydowaliśmy się wyłączyć kolejne obszary uzdrowiska. Wiemy na 100%, że droga ekspresowa S7 nie pobiegnie przez te trzy obszary A, B i C. Takim przykładem jest również zbiornik wody pitnej dla Krakowa. Rozszerzyliśmy też ochronę terenów wokół kopalni soli Wieliczka, obszarów mieszkalnych w postaci osiedli mieszkaniowych, czy to właśnie związanych z kwestiami historycznymi, kulturowymi, środowiskowymi i przyrodniczymi. Bardzo dużo i to jest liczone w setkach hektarów dodatkowych obszarów chronionych zostało w trakcie tych prac dodane. Na koniec listopada przedstawimy nowe warianty, które są efektem prac zespołu, dotychczasowych doświadczeń oraz tych wszystkich głosów, postulatów, apeli. Będziemy chcieli skierować je na etap spotkań informacyjnych i poddać dyskusji, rozmowie ze stroną społeczną oraz samorządową.

Mieszkańcy już zapowiadają kolejne protesty przeciwko budowie trasy S7.

Nieprawidłowości zgłaszamy cały czas między innymi do Najwyższej Izby Kontroli. Na ten moment mamy zgłoszone też trzy skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, gdyż organ notorycznie utrudnia pozyskiwanie dostępu do informacji publicznej, powołując się na argumenty, które nie mają żadnego odzwierciedlenia w prawie. Emocje mieszkańców sięgają zenitu i są coraz bardziej gotowi na kolejne protesty - mówi nam Miłosława Strzelec-Gwóźdź.

Chcielibyśmy wyjaśnić inwestorowi, że nie będzie miał z nami łatwo. Na etapie wydania decyzji środowiskowej będziemy się starali być stroną postępowania i w maksymalny sposób utrudnić ten proces. Będziemy wysyłać zawiadomienia nie tylko do naszych instytucji, ale i do podmiotów unijnych. Informować o wszelkich błędach, które zostały popełnione oraz o braku działań naprawczych. Będziemy po prostu protestować. Chciałbym, żeby to dotarło też do decydentów i do polityków, że zbliża się nam rok wyborczy i na pewno będzie o nas głośno, jeśli nie będzie tutaj z nami faktycznego dialogu. Jeśli GDDKiA nie będzie nam w stanie udowodnić, że proces jest transparentny, przeprowadzony zgodnie z założeniami sztuki inżynierskiej, po prostu będzie u nas głośno - dodaje Piotr Cygan.

Według ostatnich informacji pozyskanych z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, nowe warianty S7 mają zostać pokazane 27 listopada lub najpóźniej początkiem grudnia. Na ten moment GDDKiA trzyma się listopadowego terminu.